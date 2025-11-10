「臺灣橋樑計畫」啟動 諾貝爾獎得主、石墨烯發現者演講

安德烈‧蓋姆爵士以發現「石墨烯」聞名於世

大合照

由臺灣大學、中央研究院與國內多所學研機構共同推動的「臺灣橋樑計畫」今天於臺大舉辦啟動儀式

(左起)世界和平基金會(IPF)主席尤韋．莫拉韋茨(Uwe Morawetz)、光寶科技股份有限公司創辦人宋恭源、臺大校長陳文章、2010年諾貝爾物理學獎得主安德烈‧蓋姆爵士(Prof. Sir Andre Geim) 、總統賴清德、中研院院長廖俊智、中研院前院長李遠哲院士、教育部長鄭英耀、國科會主委吳誠文、臺大副校長廖婉君

為了推動臺灣與國際頂尖學術界的深度交流，由中央研究院與國內12所學研機構共同推動的「臺灣橋樑計畫 (Taiwan Bridges Program)」正式啟動。計畫自2025年至2026年間，將邀請31位諾貝爾獎得主來臺舉行系列演講與學術交流，藉此促進臺灣與全球科學家的知識互動與人文對話。總統賴清德、中研院院長廖俊智、前中研院院長李遠哲、教育部部長鄭英耀親自出席。

「臺灣橋樑計畫 (Taiwan Bridges Program)」在臺大舉行開幕式暨首場講座，也納入臺大「宋恭源先生頂尖研究講座」系列，開幕講座邀請2010年諾貝爾物理學獎得主–英國曼徹斯特大學的安德烈‧蓋姆爵士(Prof. Sir Andre Geim)蒞臨演講，開啟這場跨國科研交流的序幕。

廣告 廣告

總統賴清德出席致詞時指出，當今世界充滿衝突與分化，最有力的解方在於對話、科研合作與共同的人道價值。這次計畫的推動，展現臺灣結合科學、教育與外交的能量。

安德烈‧蓋姆爵士以發現「石墨烯」聞名於世。石墨烯是一種僅由單層碳原子組成的新材料，兼具極高強度與優異導電性，開啟奈米科技的新時代，並被廣泛應用於電子元件、能源與醫學領域，這項突破使他與同事康斯坦丁‧諾沃肖洛夫 (Konstantin Novoselov) 共同獲得 2010年諾貝爾物理學獎。除了榮獲諾貝爾獎外，蓋姆爵士以幽默與創造力著稱，曾以磁場讓青蛙懸浮的實驗獲得「搞笑諾貝爾獎」，科學與創意兼具。