臺灣歡迎您 移民署溫馨為外籍生築起安全網

移民署桃園市服務站校園宣導 助外籍生安心生活。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】臺灣因少子化趨勢，許多大專院校積極招收國際學生，外籍生來臺求學的人數逐年增加。這些年輕學子遠離家鄉，來到陌生的環境，沒有親人陪伴，生活適應本就充滿挑戰，若再不熟悉本地法規，很容易不小心觸法。為了讓他們更快融入臺灣，移民署北區事務大隊桃園市服務站特別在今年一月初走進開南大學，向近百位外籍生溫馨宣導居留規定與生活注意事項，希望為每一位來臺學子營造更友善、安心的大學生活。

服務站特別提醒大家，居留證逾期可是大事！一旦逾期，罰鍰從一萬元到五萬元不等，真的會讓人心痛。建議同學們務必提前三個月就提出延期申請，最簡單的方法就是在手機行事曆設個提醒，這樣就不怕忘記而付出高昂代價。另外，如果搬家了，請記得在搬家後三十天內到服務站辦理地址變更，否則也可能被罰二千元到一萬元，同學們千萬要留意。

在生活適應的部分，服務站也用心分享防詐小撇步，強調「四不」原則：不當人頭、不當車手、不非法買賣SIM卡、不提供個人帳戶。只要牽涉詐騙，不只錢會不見，居留權益也會受到嚴重影響。萬一收到可疑訊息，記得立刻撥打165反詐騙專線求證，保護自己最重要。

另外，想在臺打工的同學也要注意規定：學期中每週打工不得超過20小時，且一定要先向勞動部申請工作許可。寒暑假以外的時間若非法打工，最高可能罰十五萬元，還會被禁止入國三年，真的太不值得了。希望大家都能合法安心兼職，兼顧課業與生活。

桃園市服務站主任黃英貴表示，移民署非常關心每位外籍生在臺的點點滴滴，已積極與勞政、警政、教育單位及學校合作，共同提供法令宣導、生活諮詢與溫暖陪伴。不管是居留問題、詐騙疑慮還是日常適應，只要有任何疑問，都歡迎隨時撥打「1990馬上幫您」24小時熱線，專人會立刻提供協助。臺灣是個溫暖的地方，我們希望每位外籍學子都能在這裡安心求學、快樂生活，留下美好的回憶。(圖/桃園市服務站提供)