臺灣正式邁入超高齡化社會 醫療照護體系四大方向因應

內政部今天（9日）公布最新統計，臺灣正式邁入超高齡社會，65歲以上人口數破二成。衛生福利部部長石崇良表示，這是早就在預期中的事，因應超高齡社會來臨，衛福部將推動包括健康促進、分散式照顧、論價值給付、科技導入等四大方面，希望降低人口老化、少子女化對醫療照護體系的衝擊。

石崇良部長表示，第一為健康促進要做得更多，不只高齡者，一般人也都要朝健康促進，政府將投入更多資源在健康促進上面，包括三高防治、八八八計畫以及今年要推動的健康幣政策。第二為分散式照顧，照護體系要開始去中心化，隨著超高齡社會來臨，長者的照顧越希望是在地的，所以推出很多居家醫療改革方案，如在宅醫療、居家安寧，更多一日型的照顧，還有遠距醫療常態化，以家為基礎的醫療並跟長照結合。

石崇良部長表示，第三為健保給付改變，變成論價值為基礎的給付，不再論量計酬，而是看結果來給付，像1月才上路的，如果是一個創傷病人進入醫院急診，2小時內進開刀房就加成百分之百，4小時內加成60%，用時間賽跑來減少失能。第四則是科技，臺灣不只高齡化，還有少子女化，工作勞動人口在下降，又要照顧老人，未來除了導入外籍勞力，更重要的是要透過科技的協助，讓工作方式改變，流程的優化及簡化，效能的提升，讓品質更好。