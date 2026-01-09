臺灣正式邁入超高齡社會 新生兒數再創新低

記者郭曉蓓／臺北報導

根據內政部今（9）日公布最新戶籍人口統計，截至去年底止，臺灣總人口數降至2,329萬9,132人，已連續24個月呈現負成長；其中，65歲以上人口占比突破20%門檻，宣告臺灣正式邁入「超高齡社會」。去年新生兒數為10萬7812人，連10年下降，再創新低；臺灣人口結構持續朝少子、高齡方向發展。

依世界衛生組織（WHO）定義，65歲以上老年人口占總人口比率達7%為「高齡化社會」，達14%為「高齡社會」，超過20%則為「超高齡社會」；截至去年12月底，全臺65歲以上人口數達467萬3,155人，占總人口比率20.06%，正式跨過「超高齡社會」門檻。

廣告 廣告

從縣市別觀察，全臺22縣市中，已有14個縣市進入「超高齡社會」。其中，臺北市老年人口占比最高，達24.18%，嘉義縣以24.11%居次，南投縣22.66%排名第3；尚未跨過門檻的縣市中，以新竹縣老年人口占比最低，為15.08%。

出生數方面，去年全年出生數為10萬7,812人，較2024年再減少27,044人，年減幅約20%，連10年下降，再創新低。全年僅2月出生數突破萬人，達1萬407人；11月出生數甚至跌破8,000人，降至7,946人，少子化趨勢持續惡化。

死亡人數方面，則維持高檔。去年12月死亡數為1萬7,450人，較11月增加2,679人，折合年粗死亡率為千分之8.82。出生減死亡後計算的「人口自然增加數」為負8,423人，折合年自然增加率為負千分之4.26。累計2025年全年人口自然增加數為負92,456人，年自然增加率為負千分之3.96。

婚姻部分，去年結婚對數10萬4376對，折合年粗結婚率為千分之4.47，相比2024年的12萬3061對，減少1萬8685對；離婚對數部分，去年離婚對數5萬2101對，折合年粗離婚率為千分之2.23，比起2024年減少1368對。