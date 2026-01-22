臺灣民主基金會達沃斯舉辦國際會議 探討民主挑戰

（中央社記者吳書緯台北22日電）臺灣民主基金會與民主社群（Community of Democracies）合作，21日於瑞士達沃斯舉辦國際會議，主題為「民主的前線，前線的民主」，多位講者均認為，最大的挑戰是民眾能否持續相信民主，這也有賴各國與各界合作努力。

臺灣民主基金會發布新聞稿指出，此次會議主題為「民主的前線，前線的民主」（Frontier Democracies-Democracy's Frontiers），與會人士皆來自面對集權體制威脅的民主國家、或是亟欲從極權控制中爭取民主制度的國家，這場會議是波蘭政府於世界經濟論壇（WEF）同步舉辦的「領導者論壇」（Leaders Forum）一個場次。

會議由臺灣民主基金會副執行長盧業中與民主社群秘書長、立陶宛前外交部次長艾德梅納斯（Mantas Adomėnas）共同主持，主講者來自烏克蘭、白俄羅斯及台灣。

艾德梅納斯於開場引言時表示，在他成長時期，親眼目睹當時蘇聯坦克衝入立陶宛時的情景，了解到民主自由的可貴。

盧業中強調，這場論壇聚焦討論包括波羅地海到印太地區的前線民主國家所面臨的內外挑戰，可說是一種突破傳統地理限制的新型民主國家團結模式。

2022年諾貝爾和平獎得主、烏克蘭公民自由中心主席馬特維丘克（Oleksandra Matviichuk）指出，不要將民主視為理所當然，自由、民主和安全其實是脆弱的；國家不單是提供服務的機構，亦是民族的基礎與安身立命所在，而一般人民也可以扮演重要角色。

中研院政治學研究所所長吳重禮提出，台灣處在民主前線所發展出對於民主和人權防衛的韌性，民主雖不完美，但卻是建構人權與人性尊嚴的基礎，當部分民主國家面臨民主衰退的境地，更凸顯出民主社群在國際間共同進行民主推廣與促進民主鞏固組織工作的重要性。

白俄羅斯權力移交協調委員會主席季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）表示，獨裁者之間會互通聲息，並以現代科技和虛假訊息來控制人民，不過白俄羅斯人民目前已會進行訊息查證，而不會盲從於政府。

烏克蘭雅爾塔歐洲戰略（Yalta European Strategy）執行長科瓦丘克（Svitlana Kovalchuk）從政治、經濟與心理層面表達對民主政治發展的憂慮，包括西歐國家民粹力量的抬頭、歐洲能源供應受影響，以及烏克蘭人民在戰爭時期增加的心理壓力等，都應為國際社會所關注。

臺灣民主基金會表示，由於講者皆為具多年經驗的實務工作者，在討論到未來10年民主最大的挑戰時，多位講者均認為，民眾是否能夠持續相信民主，是最大的挑戰，也有賴各國與各界合作努力。（編輯：林克倫、張若瑤）1150122