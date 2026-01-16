臺灣水產學會論文發表大會 高科大登場

國立高雄科技大學承辦之「臺灣水產學會一一五年度學術論文發表大會暨會員大會」近日於楠梓校區國際會議廳隆重登場，吸引超過五百名來自產、官、學、研各界代表及青年學子與會，展現我國水產研究與海洋科技領域的豐沛能量。

這次大會特別邀請兩位國際學者擔任專題演講。東京大學八木信行教授以「水產品生產與消費行為分析」為題，分享市場結構與消費行為研究的觀察；長崎大學名譽教授萩原篤志則以「餌料生物在養殖系統中的關鍵角色」為主軸，提出養殖系統與種苗生產的重要學術觀點，協助與會者從不同面向掌握國際研究趨勢。

本屆大會共安排二百一十五件壁報展示及一百二十八篇口頭論文發表，研究議題涵蓋水生生物、生態環境、養殖技術、水產食品與飼料、生物技術與疾病、漁業資源管理，以及漁業經濟政策與社會文化等七大主題，充分展現臺灣水產研究的多元面向與學術能量；與會單位包含農業部水產試驗所、國家海洋研究院等重要研究機構，以及來自各大專校院從事相關研究議題之教師、研究人員及青年學子，共同就水產科學發展與海洋永續資源議題進行深入交流與討論。

大會除延續歷年壁報競賽外，今年亦首度在七大主題架構下推動口頭發表競賽，兩項競賽皆評選各組前三名並頒發多名佳作，鼓勵在學年輕研究者更完整呈現研究成果，並培養學術溝通與專業表達能力。

臺灣水產學會理事長冉繁華肯定青年世代對水產研究的投入與熱忱，並特別感謝副理事長謝淑玲（國立高雄科技大學水產食品科學系特聘教授兼副校長）、水圈學院鄭安倉院長，以及國立高雄科技大學承辦本屆大會，並感謝校內外各單位通力合作，促成本次年會順利舉行。國立高雄科技大學楊慶煜校長表示，學校將持續發揮海洋特色與研究優勢，深化跨域整合與專業人才培育；國家海洋研究院副院長張至維亦指出，推動永續海洋與資源治理，須仰賴長期且持續的科學研究投入。