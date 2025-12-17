臺灣消除C肝提前達成WHO目標 賴總統：展現政府守護人民健康的決心

記者吳典叡／臺北報導

總統賴清德今（17）日出席「臺灣領航 消除C肝」國際記者會時表示，臺灣消除C肝的成果已獲得亞太地區肝病聯盟（APAC）高度肯定；今年可望在國際公衛史上，再次立下新里程碑，在消除C型肝炎戰役中，較WHO所提2030年目標提早5年完成，領先亞洲各國名列世界前茅，展現臺灣守護人民健康的決心，並與世界分享對策與經驗。

賴總統今日上午在張榮發基金會國際會議中心出席「臺灣領航 消除C肝」國際記者會。賴總統致詞指出，回顧1984年，我國是全球第一個全面實施B型肝炎疫苗預防注射的國家，因為成果相當顯著，不但成為WHO全球免疫計畫的典範，也促使全世界管控B型肝炎的努力有更長足的進步。今年臺灣可望在國際公衛史上再次立下新的里程碑，在消除C型肝炎的戰役中，比WHO所提2030年目標提早5年完成，領先亞洲各國，名列世界前茅。

廣告 廣告

賴總統說，過去幾年來，政府除持續加大投資，完整支持從篩檢、診斷到治療的每個環節，也逐步放寬C肝口服新藥的健保給付條件，至今已有超過17.6萬名國人接受治療，成功率達到98.4%。另外，針對一般地區、高盛行地區、山地離島以及糖尿病患者、注射藥物者、矯正機關收容人等特殊族群，也以精準公衛策略為基礎，為不同族群量身訂做C肝防治策略。再加上政府建立跨部門C肝消除進度資訊網絡，整合中央、地方與民間單位資訊系統，強化資源配置，透過即時監測與政策調整，不但讓臺灣防治策略更創新、更具效率，而且更有韌性。

賴總統強調，臺灣消除C肝的成果已獲得亞太地區肝病聯盟高度肯定，無論是國家行動計畫、資金挹注、政策承諾以及消除行動等4個層面，都被評比為最高等級標準。政府預計在今年年底向WHO西太平洋區署提出C肝消除認證申請，向國際展現臺灣守護人民健康的決心，並與世界分享對策與經驗。

賴總統進一步表示，打造「健康臺灣」是政府的重要目標，去年上任後在總統府成立「健康臺灣推動委員會」，凝聚政府和民間力量一起推動「健康臺灣深耕計畫」、「癌症治療三箭」、「三高防治888計畫」、「智慧醫療」、「長照3.0」等多項重要政策，就是希望透過更多政策作為守護國人健康。

賴總統說，臺灣身為國際社會負責任的一員，過去幾年來，在全球疫情挑戰中，跟世界各國分享防疫物資、技術和經驗，持續對全球公衛體系帶來貢獻。未來還有許多影響健康的挑戰，將率領團隊結合社會各界力量，也請所有專家學者鼎力相助，一起積極面對，臺灣有信心克服這些挑戰，更樂意與世界各國交流經驗，共同促進人類健康福祉。

賴總統讚許臺灣消除C肝提前達成WHO目標，展現政府守護人民健康的決心與成果。（總統府提供）

賴總統表示，臺灣消除C肝的成果已獲得亞太地區肝病聯盟高度肯定。（總統府提供）