「臺灣淨零轉型與碳定價治理」論壇 國內外專家探討碳定價新思維

面對全球地緣政治變局及國際碳邊境調整機制（CBAM）的挑戰，環境部日昨舉行「臺灣淨零轉型與碳定價治理：地緣政治衝擊下的政策新思維」論壇。論壇邀請政大國貿系施文真教授、英國倫敦政經學院（LSE）格蘭瑟姆氣候變遷與環境研究所特聘政策研究員Josh Burke、愛丁堡大學氣候變遷金融教授Luca Taschini，以及德國氣候智庫專家Victor Alejandro Ortiz Rivera等國內外專家學者，聚焦我國碳定價發展脈絡、碳定價在全球淨零轉型中的關鍵角色、排放交易與氣候政策，以及最新CBAM制度進展。現場及線上與會人員近千人參與綜合座談，進行深入交流與討論。

環境部政務次長謝燕儒表示，氣候變遷已成全球關注的重大課題，碳定價被國際公認為最有效的減碳工具。我國碳費制度今年正式上路，約有九成收費對象提出自主減量計畫，爭取優惠費率，顯示碳費已成產業減碳的驅動力。同時，環境部也積極推動自願性減量額度交易市場，並積極拓展國際合作，組建「綠色成長聯盟」，以公私協力推動完善碳定價制度、深化國際減碳合作，以及構建綠色產業鏈。

本次論壇邀施文真教授專題演講「臺灣碳定價發展歷程」，梳理從溫管法到氣候法的演進歷程，並強調我國碳費制度以減量為目的，透過自主減量計畫機制，鼓勵產業積極減碳，逐步銜接未來總量管制與交易體系；Josh Burke分析全球碳定價實施情形、包括收入支用、減量成效、經濟衝擊與成長，說明碳定價對淨零轉型之重要性，並特別指出，碳稅費機制在亞洲國家減碳效果顯著；德國氣候智庫專家Victor提醒，低碳經濟轉型過程複雜且難以精確規劃，當ETS作為核心工具時，必須搭配額外的政策工具形成「政策組合」。決策者需密切監測並管理不同工具間的交互作用，保持動態調整的彈性，以確保政策效益最大化；Luca Taschini教授則分析，CBAM既帶來風險也伴隨機會，低碳企業有望藉此提升市占率，而碳密集型企業若不加速轉型，將面臨競爭力流失風險。他也建議各國應積極強化境內碳定價機制，作為因應 CBAM 挑戰的最佳策略。