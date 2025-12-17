臺灣港務公司二度榮獲「親子天下友善家庭職場獎」。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄／高雄報導

臺灣港務公司今年自一百六十九間具指標性企業中脫穎而出，二度榮獲「親子天下友善家庭職場獎」，為唯一獲獎的國營企業，由港務公司董事長周永暉代表受獎。從離職率下降、育嬰留職停薪復職留任率高、出生率增加到營業收入穩健成長，皆證明公司在人才政策上具前瞻與執行力，更成功落實「以人為本」的經營理念。

臺灣港務公司指出，長期致力於打造友善家庭的職場環境，將多元、平等、共融深植於企業文化，近年來，更協助員工在工作與生活中取得平衡，提供優於法規的婚假、產假、產檢假及陪產假，並特別針對育有三歲以下子女員工每日減少一小時工時，搭配兩小時擴大彈性上下班，讓父母可以更好的運用時間。

此外，亦於基隆港、臺中港及高雄港三處開辦職場教保服務中心，透過教育資源共享，促進公司與社會家庭連結，支持年輕家庭生養、撫育下一代，提供讓家長安心、小朋友開心的友善育兒環境。

重視員工家庭和諧，每年辦理港務家庭日活動，增強公司、員工與家人之間的連結，實施懷孕陪跑計畫，針對新手父母免費提供懷孕夫妻共同協談諮詢服務；關心員工從結婚到為人父母的每個階段，在友善家庭措施上極具創意與特色，並積極落實「健康與福祉」「優質教育」「性別平等」等永續發展目標。