臺灣港務公司五度榮獲幸福企業金獎

▲臺灣港務公司榮獲「2025幸福企業貿易流通業金獎」(由左至右：港務公司人力資源處資深處長何怡萱、總經理王錦榮、董事長周永暉、行政副總經理高傳凱)。

【記者 王雯玲／高雄 報導】臺灣港務公司再度以深厚的人本管理實力獲得肯定，於1111人力銀行「幸福企業」評選中，第五度榮獲「幸福企業貿易流通業金獎」，展現公司長期深耕員工照顧、組織韌性與永續發展的卓越成果。能在逾四千家企業中持續脫穎而出，不僅是對港務公司制度面的肯定，更是員工真實感受幸福職場的最佳證明。

1111人力銀行幸福企業評選結合網路票選與秘密客評比，從員工關懷與福利保障、工作環境與管理制度、人才培育與發展機會、企業文化與社會責任及ESG實踐等面向進行綜合評比，具高度公信力。港務公司連續多年獲獎，顯示其「以人為本」的經營理念已深植企業文化，並成功轉化為穩定的人才留任力與組織競爭力。

廣告 廣告

港務公司表示，海運服務志業是許多從業人員的工作選項，公司以「你我共好，幸福永續」為政策核心，透過專業學習建構永續幸福職場4F架構，回應不同世代員工的多元需求。在Flexibility(彈性化的管理)方面，提供彈性上下班、請假彈性與遠距辦公，協助同仁兼顧職涯發展與生活品質；在Friendly(友善職場環境)上，積極推動多元共融（DEI），營造尊重、安心且具支持性的工作氛圍；在Family(待同仁如家人)層面，從健康促進活動、育兒支持到家庭關懷措施，陪伴員工人生各階段；而在Future(看得見的未來)方面，透過完善的人才培育、職涯發展與學習資源，讓員工清楚看見成長方向，與公司一同前行。

港務公司也將員工價值主張「做好工作，過好生活」落實於日常管理之中，讓員工在投入工作專業的同時，能保有生活的彈性與溫度，形塑正向循環的職場體驗。這樣的實踐，不僅提升員工幸福感，也進一步強化組織凝聚力與整體營運表現。

在永續發展方面，港務公司持續將員工照顧與ESG策略緊密結合，呼應聯合國永續發展目標（SDGs）中「良好工作與經濟成長」、「健康與福祉」等核心精神，透過提供安全、友善且具發展性的工作環境，實踐企業的社會責任。

港務公司強調，五度榮獲幸福企業金獎不僅是榮耀，更是持續前進的使命。未來將持續以人為本、以永續為目標，深化幸福職場內涵，讓員工安心投入，使企業穩健成長，攜手邁向「你我共好，幸福永續」的長遠願景。（圖／記者王雯玲翻攝）