臺灣港務公司全新生力軍 高601號受泥船115年Q2加入營運

臺灣港務公司行政副總經理高傳凱（中）率該公司團隊於交通部召開記者會，基隆港務分公司主祕林健明（左一）、臺中港務分公司主祕陳素芳（左二）、高雄港務分公司主祕林麗美（右二）、花蓮港務分公司港務長林清富（右一）。（記者周家仰攝）

臺灣港務股份有限公司行政副總經理高傳凱率領該公司團隊今（十六）日下午於交通部召開記者會。高雄港務分公司主祕林麗美表示，為確保持續提升高雄港的航運服務與作業效率，港務公司新造受泥船「高601號」，造價台幣二億七千萬元，預計民國一一五年第二季加入浚挖船隊。藉由「高601號」受泥船的載運容量與航行速度提升，將大幅強化港區淤泥清運效率，不僅為高雄港注入強勁維運量能，更是該公司致力維護港口水深，鞏固船舶進出港航行及靠泊安全的重要里程碑。

林主祕說明，受泥船為維持港口水深不可或缺的後勤核心，其妥善率直接影響浚挖的進度與成效。考量既有二艘受泥船長期在第一線執行繁重疏浚任務，且船齡將屆臨汰換期程，港務公司審慎評估港區長期發展需求後啟動此次新造計畫，期能透過新式船舶的引進，維持港勤作業的穩定性與競爭力。

該受泥船由新加坡專業造船廠「金興造船工程私人有限公司」承造，船長六十二公尺、船寬十一公尺、最大航速十四節、馬力三千二百匹、泥艙容量六百八十立方公尺，設計上不僅符合最新環保與航行法規，並針對高雄港的水域特性進行優化。此次新造受泥船，象徵浚挖船隊在港區維護作業現代化與專業化邁向新里程碑，落實港務公司對港埠基礎設施維護的承諾。

高601號受泥船主要規格，船名：高601號；船長六十二公尺；船寬十一公尺；最高航速十四節；泥艙容量六百八十立方公尺。

高雄港務分公司表示，三年後還有一艘全新挖泥船會交船。