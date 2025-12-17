臺灣港務公司啟動雙軸轉型 邁向營運新紀元

記者李靜音／高雄報導

因應全球產業數位化及綠色轉型的趨勢，臺灣港務公司日前在「2026永續未來論壇」上，宣示在追求營運效率的同時必須將環境、社會、永續治理（ESG）理念融入港口核心業務，以科技加速達成永續發展目標（SDGs），目標將臺灣港群打造成國際標竿的智慧永續港埠。此轉型不僅是提升臺灣港群競爭力，更是港務公司履行企業社會責任的堅實承諾。

港務公司指出，將ESG視為提升港口韌性與服務品質的核心要素，藉由導入人工智慧（AI）與大數據等前瞻技術，聚焦於4大關鍵策略面向，以加速實現永續發展目標。這些策略包含環境保護、經濟發展、社會共融、港口治理與合作。

港務公司表示，公司已全面落實上述策略並融入港口作業，以提升整體綜效。在國際商港作業流程上，導入臺灣港棧服務網(TPNet)提供船舶進出港口全流程的線上數位化服務；針對港區人、車進出作業，布設港區自動化門哨系統，運用AI影像辨識技術加速通行效率並強化安全控管；為有效降低船舶航行風險，建立智慧操航輔助警示系統提供即時告警，顯著降低船舶擦撞風險；面對港口環境數據的影響，則透過臺灣港群環境資訊平台整合感測器數據，提供環境治理決策依據；在港口能源管理方面，導入智慧能源管理系統優化電力調度，有效落實節能減碳目標；此外，更藉由智慧商情平台彙整營運數據，有力支援管理層的決策；最後，公司已完備應變中心功能，透過整合多元資訊，全面強化緊急通報及災害應變能力。

港務公司表示，為確保臺灣港埠AI發展策略與國家政策緊密接軌，公司將持續積極參與交通部AI推動委員會，同時亦將積極推動商港AI發展藍圖，持續完備港口專業知識庫，以建立港埠知識中心為目標。

港務公司強調，深信知識管理與人才培育是永續發展的核心基石，因此同步規劃內部AI人才培育訓練課程，以全面提升人員數位技能與AI素養。公司將持續以AI為工具、以ESG為指南，領航港口營運進入更安全、更高效、更永續的嶄新紀元。

臺灣港務公司啟動「AI × ESG」雙軸轉型，邁向港口營運新紀元。(高雄港務分公司提供)