臺灣港務公司攜手國內外大學 交流港務營運與生態多樣性共榮

臺灣港務股份有限公司（下稱港務公司）本（十二）月五日接待高雄科技大學及新加坡社科大學（Singapore University of Social Sciences, SUSS）國際研習團，超過五十位師生由高雄科技大學海洋商務學院院長戴輝煌、王馨葦主任、新加坡社科大學謝承憲教授與Seah Bee Kee, Serena教授連袂到訪，展開一場港務營運與生態多樣性共榮的交流旅程。

臺灣港務公司總經理王錦榮親自接待及表達熱烈歡迎。他表示港口發展是為國際貿易服務，因應貿易繁榮而逐步開發、建設港口，進而與環境生態、城市社區及居民有更密切的互動，考量經濟、環境及社區均衡發展，臺灣港務公司在港口開發建設的規劃設計與施工中，導入生態檢核、綠色工法、低碳工程、資源循環再利用等作為，降低對生物多樣性的衝擊並維護生態的完整性。

當天參訪除靜態簡介臺灣高雄港發展及水岸生態文化，並安排搭船自港域參觀港埠設施與作業；岸上行程則由臺灣港務公司轉投資高雄港土地開發公司以水岸開發專業角色，導覽高雄港棧二庫、水花園、大港倉、大港橋等水岸亮點，動態體驗港口運作的節奏與海洋城市獨特魅力；兩所大學教授均表示，對此次參訪行程及高雄港水岸生態美景留下深刻印象，期待未來有更密切交流。

港務公司表示，此次跨國界交流活動圓滿落幕，不僅讓國內、外師生深入瞭解高雄港歷史及與生態共融的運作模式，也開啟港務公司永續發展成果與國內外學界分享的機會，為產學合作增添新篇章。

臺灣港務公司戮力港埠經營創新成長之際，善盡企業社會責任，持續推動生態保護、員工幸福、社會關懷及公司治理，並以「強港航、興觀光、智管理、達永續」為目標，攜手各利害關係人共同打造更優質的港埠。

臺灣港務公司邀請新加坡社科大學及高雄科技大學師生搭貴賓船，體驗高雄港在地風光，港務公司總經理王錦榮（第二排手持TIPC圓形牌）熱情接待。（圖：臺灣港務公司提供）