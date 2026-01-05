臺灣港務公司攜手玉山國家公園管理處深化保育與環境教育。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄／高雄報導

臺灣港務公司以行動實踐企業永續理念，攜手玉山國家公園管理處，共同深化生物多樣性保育與環境教育，啟動「山 952，港與您齊守護！」，守護玉山九百五十二天，長久守護玉山我和你，進行玉山國家公園園區步道設施及環境教育活動認養贊助計畫，展現企業關懷自然、生態共好的永續行動力。

臺灣港務公司董事長周永暉，帶領業務副總經理張展榮、行政副總經理高傳凱及永續長張紋英，五日拜會玉山國家公園管理處，聚焦兩大核心「步道設施及環境教育活動認養」與「生物多樣性保育合作」，象徵雙方合作的山林守護行動，從基礎設施維修的「點、線」，擴展到生態棲地保護的「面」，透過專業資源的互補，共同投入玉山國家公園珍貴的棲地維護與物種保育工作。

該計畫也與公司團隊合作、誠信經營、專業服務、創造顧客相互結合，持續打造「健康勞動力」典範，透過這項計畫，鼓勵同仁走進山林、參與淨山與生態保育活動，在強健體魄的同時，親身實踐生態保育價值，讓每一位港務人都能成為守護臺灣生態的尖兵。

臺灣港務公司表示，與玉山國家公園管理處秉持「互惠共榮、永續共好」之合作精神，積極響應全球「其他有效地區保育措施」發展趨勢，於生物多樣性保育及環境教育領域深化合作，共同對抗土地劣化並遏止生物多樣性喪失，實踐聯合國永續發展目標，為守護臺灣聖山注入具體且長遠的企業影響力。