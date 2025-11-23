臺灣港務公司攜手高科大 推動智慧永續港口與人才合作
▲港務公司團隊與高雄科技大學師長於校門口合影，雙方將共同規劃產學合作藍圖。
（圖：臺灣港務公司提供）
臺灣港務股份有限公司（下稱港務公司）董事長周永暉本（十一）月廿一日率相關幕僚團隊，拜會國立高雄科技大學校長楊慶煜，就港務公司「智慧港口、港口永續」發展方向與人才需求進行交流，並就未來產學合作模式交換意見。周董事長除感謝高科大長期在研究計畫與實務訓練方面給予協助，也期待透過更緊密合作，成為支撐國家港口發展與轉型的重要力量。
港務公司與高科大自一○七年起即簽署產學合作備忘錄，陸續在人才培訓、研究計畫及實務交流等領域展開合作，包括共同辦理產業與學術研討會、港區作業管理優化研究、港區環境監測及生態保育研究等，多年來累積豐富成果，也奠定雙方擴大合作基礎。
本次拜會，雙方首先就「人才培育與就業接軌」交換意見。港務公司說明，臺灣港群在智慧港口、替代能源及淨零轉型等領域對專業人才需求殷切，期望與高科大透過課程設計與實習規劃，讓學生在學期間即可接觸港務與航運實務，畢業後能順利銜接相關職涯。
周永暉董事長表示，臺灣港群正面臨數位與永續雙重轉型，需要跨領域的專業人才，相信透過與高科大長期合作，可讓學生在真實場域中學習，也讓公司在業務轉型上獲得學術支持。楊慶煜校長則指出，高科大以應用型大學自許，未來結合港口多元發展課題與需求，協助培育兼具實務與創新能力的港埠人才。港務公司表示，未來將持續與高雄科技大學共同規劃產學合作藍圖，包含學生實習與就業銜接及國際交流等多元方案，形成穩定的人才培育及技術合作機制，同時結合高科大研究成果與創新構想，為港務公司智慧營運、能源轉運及港區永續治理等業務注入動能。
