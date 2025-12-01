臺灣港務公司明年將啟動擴大招募。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄／高雄報導

臺灣港務公司明年將啟動擴大招募，計畫公開甄選正、備取合計322名，誠摯邀請認同使命、願意在國營事業中長期發展的夥伴加入，其中師級報考資格為碩士相關科系畢業，或大學畢業並具有三年以上相關工作經驗，起薪每個月58,410元。

臺灣港務公司表示，臺灣九成以上的貨物進出口仰賴海運，港口的順利運作正是由一群在幕後默默付出的「港務人」共同維繫。為保障港口運作穩定，讓國際物流與民生供應不中斷，港務公司明115年啟動擴大招募。

廣告 廣告

招募包含師級及員級職缺，並涵蓋航運管理、業務管理、資訊管理、資訊工程、交通管理、交通技術、航運技術、土木、電機、機械、業務行政、法務、環保、職安衛、護理、政風、財務、會計等共18個類科，服務地點遍及基隆港、臺北港、蘇澳港、臺中港、高雄港、安平港、布袋港、澎湖港及花蓮港等9個港口。

臺灣港務公司明年將啟動擴大招募。（記者許正雄翻攝）

臺灣港務公司表示，高級事務員及高級技術員需專科以上相關科系畢業，或專科以上畢業具三年以上相關工作經驗，起薪為月薪49,690元；助理事務員及助理技術員則開放高中職畢業即可報考，起薪為月薪42,830元；港務公司提供具市場競爭力的待遇，並持續強化薪資與職涯發展規劃，招募人才將有機會參與多項轉型策略與實際業務推展，發揮專業影響力。

115年度新進從業人員甄試簡章將公告，可在臺灣港務公司全球資訊網（www.twport.com.tw）查詢甄試計畫，並持續關注港務公司官網與官方臉書粉絲專頁，掌握最新招募消息。