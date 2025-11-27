臺灣港務公司榮獲「永續報告金獎」。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄／高雄報導

臺灣港務公司永續績效再度受到外界高度肯定，連續三年榮獲臺灣永續能源研究基金會舉辦的臺灣企業永續獎「永續報告金獎」，並獲得「永續單項績效─透明誠信領袖獎」殊榮，展現臺灣港務公司於誠信治理、資訊透明、環境永續及社會關懷等面向的卓越成果。

二０二五第八屆全球企業永續論壇暨聯合頒獎典禮，在臺北圓山大飯店舉行，臺灣港務公司董事長周永暉出席受獎，他表示，此次榮獲雙項殊榮，代表臺灣港務公司，在永續治理與誠信經營上的努力，獲得各利害關係人認同，臺灣港務公司將以透明誠信及永續治理再創佳績。

周永暉指出，臺灣港務公司三度榮獲「永續報告金獎」並首獲「永續單項績效─透明誠信領袖獎」，是對臺灣港務公司永續報告書品質與揭露公信力的高度信任，同時展現誠信營運與永續治理的具體成果，將持續以團隊合作、誠信經營、專業服務及創造客戶為核心價值，以永續、創新、智慧發展理念，結合數位科技朝永續與智慧雙軸轉型邁進，成為全球受信賴的卓越港埠經營集團。

臺灣港務公司秉持「營運誠信永續治理」的核心理念，落實誠信經營政策、風險控管與內控機制，並接軌國際永續發展趨勢；展望未來更積極正視氣候變遷及溫室氣體排放對營運與環境的影響，並善盡企業社會責任，持續推動生態保護、員工幸福、社會關懷及公司治理，並攜手各利害關係人，共同朝優質、卓越、永續的智慧港埠前進。