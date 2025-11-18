臺灣港務公司董事長周永暉視察蘇澳港業務

臺灣港務公司周永暉董事長（左二）與基隆務分公司同仁，深入討論蘇澳港灣範圍內分區分段研擬整體開發構想。（圖：基隆港務分公司提供）

▲臺灣港務公司周永暉董事長（左二）與基隆務分公司同仁，深入討論蘇澳港灣範圍內分區分段研擬整體開發構想。（圖：基隆港務分公司提供）

臺灣港務公司周永暉董事長於17日由基隆港務分公司宋益進代理總經理陪同視察蘇澳港相關業務，除聽取蘇澳港營運處業務簡報外，並前往新建旅運中心及相關碼頭設施巡視瞭解營運現況。並裁示旅運中心規劃方向應定位為「複合型旅運中心」，導入智慧科技元素，與時俱進做好設施優化。

周永暉另請蘇澳港同仁持續固本拔尖爭取客貨運量，同時配合旅運專區周圍交通動線規劃及管制線調整後，可考量將蘇澳港灣範圍內，以北（一船渠）、中（二船渠與公務碼頭區）、南（三船渠至南方澳大橋下）等分區分段研擬整體開發構想，設定發展指標進行優化與評核，以發揮港區帶動地方工商經濟發展的效益；而對於港區南門發展規劃，應著重於友善性及親水性，透過新舊旅運中心透過構建中的風雨走廊串接停車場與鄰近亮點設施，提高整體觀光遊憩與商業潛力，有效帶動旅遊人流與車潮。

周永暉自今（114）年10月13日上任後，即馬不停蹄安排至所屬各分公司與港口視察相關業務，以掌握各港營運及設施維養情形，作為未來港區整體規劃及營運修正與調整依據，營造更完善國際港埠經營環境，擘劃永續輝煌未來藍圖。

另周永暉對鳳凰颱風共伴東北季風帶來超大豪雨所造成淹水災情，蘇澳港營運處主動拜訪宜蘭縣政府前進指揮所，積極參與協助蘇澳鎮市區災害復原作業，提供廢棄大型家電及家具暫存場域及所需夜間作業燈光照明設備，對同仁以人飢己飢、人溺己溺精神展現港縣協力災害防救，讓市容迅速復原的積極態度，周董事長也給予以肯定及鼓勵。