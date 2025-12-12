臺灣港務公司蟬聯ESG交通運輸永續獎 低碳智慧港埠再創佳績
【記者 王雯玲／高雄 報導】臺灣港務公司以港埠低碳轉型、社會共榮與智慧韌性為核心，持續推動港口永續發展，今(114)年以「高雄港第七貨櫃中心」的卓越永續作為，再度榮獲第二屆「ESG交通運輸永續獎」金獎肯定。今(12)日於交通部集思會議中心舉辦的盛大頒獎典禮，由臺灣港務公司周永暉董事長出席受獎，展現港務公司長年在交通運輸永續領域的創新作為與具體成果。
▲臺灣港務公司蟬聯2025「第二屆ESG交通運輸永續獎」金獎，永續作為備受肯定。
ESG交通運輸永續獎由交通部指導、全球商貿運籌發展協會(GLCT)與台北市交通文教基金會共同主辦，旨在表彰交通運輸產業於環境(E)、社會(S)、治理(G)的永續成效。港務公司本次以高雄港第七貨櫃中心為亮點專案案例，呈現從綠色工程、生態保育、智慧營運、交通運輸到淨零減碳的全方位永續實績，深受評審一致肯定。
周永暉董事長表示，高雄港第七貨櫃中心是臺灣港埠高度智慧化與低碳轉型的重要里程碑，展現公私協力、科技應用與永續治理的成果。港務公司以「低碳、共榮、韌性港埠」為永續發展願景，並訂定五大永續發展目標，同時對接聯合國SDGs永續發展目標，再次榮獲此項殊榮，象徵港務公司在推動港埠開發與建設時，持續將永續思維落實在港埠規劃、設計、施工及營運面向；港務公司將繼續以「團隊合作、誠信經營、專業服務、創造顧客」為核心，朝向「強港航、興觀光、智管理、達永續」目標前進。
高雄港第七貨櫃中心設有5座深水碼頭，可同時提供4艘2.4萬TEU超大型貨櫃船靠泊裝卸，為全國最高度智慧化的旗艦貨櫃基地；工程方面採生態友善工法，包含將13座舊圓形沉箱移設為生態潛堤，並設置減壓消波室與綠帶，經水下調查已觀測到多種魚類洄游，顯示生態復育成效良好。在節能減碳方面，導入「港務168」智慧路況系統，建置RFID與CCTV並與高雄市政府交通資料串聯，使貨櫃車通關時間由4分鐘大幅縮短至10秒，全區規劃6,500 kWp太陽光電，未來年發電量可達7,148千度、減碳量達3,538噸CO₂e；另建置儲能系統提升電網韌性，並預計於115年完成3座岸電，打造完善的低碳港埠環境。
回顧114年，港務公司在整體永續表現成果豐碩，以透明誠信治理、能源轉型、智慧綠建築、生物多樣性等面向獲得多項重要獎項，同時在員工照顧、多元共融友善職場、人才培育等作為持續受到高度肯定，包含榮獲第三屆ESG物流永續獎「場域環境永續組」金獎、三度蟬聯《HR Asia》「亞洲最佳企業雇主獎」、首度獲《HR Asia》「雇主關懷獎」、以支持生物多樣性與環境保育作為，榮獲「Team國家公園－SDGs之友成果發表會」多元夥伴獎、高雄港旅運中心以智慧化及綠色永續設計，榮獲「2025 亞太地區智慧綠建築獎(2025 APIGBA AWARD)」既有建築改造類金獎及系統類鉑金獎雙獎肯定，同時亦在2025台灣企業永續獎TCSA再度獲得永續報告金獎與首獲透明誠信領袖獎，展現多元面向的推動成果。
展望未來，臺灣港務公司將持續加速智慧科技、低碳轉型與永續發展的推動，正面回應氣候變遷與淨零挑戰，同時，也將深化企業社會責任，從生態保育、員工幸福、社會共榮到誠信治理，建立更具韌性的永續港埠，持續與利害關係人攜手合作，打造港埠永續發展的典範。（圖／記者王雯玲翻攝）
