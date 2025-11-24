臺灣港務公司「綠能關聯產業座談會」探討CCUS發展與港口應用

【記者 王雯玲／高雄 報導】為持續配合政府淨零轉型之目標，臺灣港務公司於今(114)年11月24日舉辦「臺灣港群綠能關聯產業座談會」，由港務公司王錦榮總經理主持，以「負碳技術CCUS(碳捕捉、利用及封存Carbon Capture, Utilization and Storage)發展暨港口運用」為主題，邀請財團法人台灣經濟研究院及台灣中油公司專家分享CCUS技術的最新國際發展趨勢、應用前景及未來展望，同時共商未來我國港口如何在負碳技術推動過程扮演關鍵角色及掌握商機。

廣告 廣告

港務公司表示，CCUS為一項自燃燒或工業製程中分離並捕捉二氧化碳，進而轉化為具經濟價值產品或永久封存於地底的關鍵減碳技術。港口原為石化業者營運基地，隨著淨零轉型的演化，未來在CCUS負碳技術應用，必然不能缺席。此技術已於荷蘭、比利時、瑞典等歐洲主要港口陸續展開管線鋪設、卸收儲轉等業務試行計畫，成為國際邁向淨零碳排的重要途徑之一。

此次座談會內容涵蓋「開創無碳電力新經濟」及「中油公司中部海域CCS推展現況與未來規劃」等議題。逾五十位各界專業人士針對CCUS國際規範現況、技術發展及實際推動面向深入討論，成果豐碩。

務公司進一步指出，為配合我國於西元2050年達成CCUS年減碳約0.4億噸的目標，港務公司將發揮港口在能源儲轉與中繼卸收方面的關鍵角色，持續與中油公司、台經院等港區內外部夥伴密切合作，掌握國內外法規政策及技術驗證最新動態，積極佈局港口在CCUS產業鏈中的發展潛能。

「臺灣港群綠能關聯產業座談會」系列活動，秉持與綠能產業界保持良好溝通之理念，自今年上半年已舉辦「新能源船舶發展暨港口運用」及「離岸風電港埠業務」兩場主題座談。本次以CCUS為主題，藉由港口營運與規劃專業拋磚引玉，為部署受信賴的客戶服務，滾動檢討與盤點港埠服務量能，構築臺灣港群內外部夥伴永續合作平台。（圖／記者王雯玲翻攝）