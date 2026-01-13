臺灣港務公司114年營收二百卅五點三億元寫下歷史新高。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄／高雄報導

臺灣港務公司在全球經濟成長趨緩、供應鏈重組與地緣風險升高的逆風中，一一四年營收達新臺幣二百卅五點三億元，寫下歷史新高，全港群貨物裝卸量約六點九億計費噸、貨櫃裝卸量約一千三百五十一萬個標準貨櫃（TEU），展現臺灣港群在國際景氣震盪下，仍能穩住國家海運命脈的關鍵角色。

臺灣港務公司十三日指出，在健經營核心本業，並持續推動多元布局與智慧永續雙軸轉型， 從逆風走向突破，港務公司以強港航、興觀光、智管理、達永續，將再開啟一一五年港群新局，持續精進港區聯外交通與基礎設施、提升郵輪與港灣觀光服務品質，推動「一港一特色」發展計畫，凝塑各港鮮明定位與港市共榮藍圖，強化臺灣港群的國際競爭力。

廣告 廣告

港務公司一一四年在投資與建設，完成十八件重大招商案，引進民間投資約八十九點零三億元，涵蓋貨櫃航運、離岸風電、綠能產業及倉儲物流等關鍵領域；同時配合五年整體規劃，穩步推進各項港埠建設與港區配置優化，為大型船舶靠泊、新興產業進駐及國家能源轉型預作準備，持續強化港口服務量能與產業承載能力。

郵輪與旅運市場則迎來疫後全面復甦，透過郵輪獎勵與優惠措施、積極海外行銷及航商合作，一一四年國際郵輪預報達五百六十七艘次、旅客數約一百一十萬餘人次，已回復並超越疫情前水準；其中基隆港成功吸引國際郵輪以臺灣為母港，高雄港埠旅運中心亦以優質服務與國際級建築地標廣受好評，透過郵輪經濟帶動水岸觀光及港市共榮。