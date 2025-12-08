臺灣港務公司115年度擴大徵才322名 招募說明會熱烈報名中

臺灣港務公司招募說明會場次一覽表。（圖：臺灣港務公司提供）

▲臺灣港務公司招募說明會場次一覽表。（圖：臺灣港務公司提供）

「港口續航·未來啟航︱臺灣港務公司一一五年度招募說明會」將於今年十二月二十日至明年一月十日於高雄、臺中、基隆及花蓮四地陸續展開，透過面對面交流，帶領參與者深入瞭解港務工作的專業內容、產業發展方向與職涯藍圖。

港口連結全世界，也是島嶼重要生命線，每位加入港務工作的夥伴，都是維繫這條生命線的重要力量。臺灣港務股份有限公司（下稱港務公司）明年啟動擴大招募，正、備取合計三百二十二名。招募職缺涵蓋航運管理、業務管理、資訊管理、資訊工程、交通管理、交通技術、航運技術、土木、電機、機械、業務行政、法務、環保、職安衛、護理、政風、財務、會計共十八個類科，服務地點包括基隆港、臺北港、蘇澳港、臺中港、高雄港、安平港、布袋港、澎湖港、花蓮港。助理管理師及助理工程師起薪五萬八千四百一十元、高級事務員及高級技術員起薪四萬九千六百九十元、助理事務員及助理技術員起薪四萬二千八百三十元，年終獎金最高四點四個月。

活動中將由港務公司高階主管與第一線港務人員分享自身經驗，內容包含港務產業定位、未來展望、人才永續策略，及真實工作樣貌，讓報名者能從多元角度認識港務工作的價值與挑戰。會場也安排互動座談、自由問答與即時回饋，協助參與者掌握港務公司職涯發展機會，並親自感受這份工作背後的責任與成就感。報名連結：http://reurl.cc/NN00l5。