臺灣港務公司115年擴大招募322名 師級起薪58K

臺灣港務公司歡迎新夥伴加入(臺灣港務公司提供)

為保障港口運作穩定，讓國際物流與民生供應不中斷，臺灣港務公司明年啟動擴大招募，計畫公開甄選正、備取合計三二二名。其中，師級報考資格為碩士相關科系畢業，或大學畢業並具有三年以上相關工作經驗，起薪五十八K。港務公司表示，歡迎有意在國營事業中長期發展的夥伴加入。

臺灣港務公司指出，本次甄試計畫已公告，招募包含師級及員級職缺，並涵蓋航運管理、業務管理、資訊管理、資訊工程、交通管理、交通技術、航運技術、土木、電機、機械、業務行政、法務、環保、職安衛、護理、政風、財務、會計等共十八個類科，服務地點遍及基隆港、臺北港、蘇澳港、臺中港、高雄港、安平港、布袋港、澎湖港及花蓮港等九個港口。

廣告 廣告

師級報考資格為碩士相關科系畢業，或大學畢業並具有三年以上相關工作經驗，起薪為每月五八四一○元。高級事務員及高級技術員需專科以上相關科系畢業，或專科以上畢業具三年以上相關工作經驗，起薪為每月四九六九○元；助理事務員及助理技術員則開放高中職畢業即可報考，起薪為每月四二八三○元。港務公司提供具市場競爭力的待遇，並持續強化薪資與職涯發展規劃。

面對國際情勢與產業變化，港務公司強調持續推動數位與永續雙軸轉型，在港埠營運、綠能布局、旅運服務等面向不斷創新。本次招募人才將有機會參與多項轉型策略與實際業務推展，發揮專業影響力。「臺灣港務公司一一五年度新進從業人員甄試簡章」預定於明年一至二月公告，有意成為港務人的民眾可於港務公司全球資訊網（www.twport.com.tw）查詢甄試計畫。