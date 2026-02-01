臺灣港務公司115年甄試簡章公告 擴大招募多元人才

臺灣港務公司榮獲1111人力銀行「2025年幸福企業－貿易流通業金獎」。（圖：臺灣港務公司提供）

▲臺灣港務公司榮獲1111人力銀行「2025年幸福企業－貿易流通業金獎」。（圖：臺灣港務公司提供）

臺灣港務股份有限公司（下稱港務公司）「一一五年度新進從業人員甄試」簡章已正式公告，報名期間自即日起至一一五年二月九日（星期一）下午五時止，筆試訂於一一五年三月廿一日（週六）舉行，口試安排於一一五年五月九日（週六）及五月十日（週日）辦理。港務公司誠摯邀請有志投入港口事業、重視團隊合作與願意在國營事業中長期發展的優秀人才加入，請把握機會報名。

廣告 廣告

港務公司指出，此次甄試預計招考正取一百四十一名、備取一百九十一名，職缺分為師級及員級。師級報考資格為「碩士相關科系畢業」或「大學畢業並具三年以上相關工作經驗」，起薪五萬八千四百一十元／月；員級部分，高級事務員及高級技術員需具「專科以上相關科系畢業」或「專科以上畢業並具三年以上相關工作經驗」，起薪為四萬九千六百九十元／月；助理事務員及助理技術員則開放「高中職畢業」即可報考，起薪為四萬二千八百三十元／月。港務公司提供具市場競爭力待遇，並持續優化薪酬結構與職涯發展規劃。

因應國際市場變動及產業趨勢，港務公司持續推動數位與永續雙軸轉型，積極布局港埠營運、綠色能源及旅運服務等多元業務。此次甄試共開設十八個類科，招考地點涵蓋基隆港、臺北港、蘇澳港、臺中港、高雄港、安平港、布袋港、澎湖港及花蓮港等九個港口，歡迎各專業領域人才加入，共同為港口未來注入新動能。

港務公司長期致力打造「相互支持、安心發展」的職場文化，營造讓同仁能「做好工作、過好生活」的幸福職場，並榮獲「友善家庭、人才發展、健康職場、幸福企業」等多項相關獎項肯定。港務公司期待每一位加入的夥伴，都能以身為港務人為榮，在團隊中成長、在專業中累積實力。

本次甄試筆試考區設於雙北及高雄，口試考區設於高雄。有意報考者，請至港務公司甄試報名網站（https://tipc115.twrecruit.com.tw）查詢相關資訊。港務公司誠摯邀請您，一同加入幸福港務人的行列，攜手守護港口、迎向未來。