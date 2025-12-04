臺灣港埠協會串聯夥伴 啟發幼兒海洋生態觀

為共同推廣海洋保育觀念、向下紮根海洋教育，臺灣港埠協會攜手海洋委員會海洋保育署、臺灣港務公司高雄港務分公司，以海洋保育署出版之繪本《小浮游的遠行》為藍本，打造適合二至六歲幼兒的沉浸式海洋教育行動劇；《小浮游的遠行》繪本跳脫傳統框架，敘述勇敢的小海龜與浮游夥伴勇闖大海的冒險故事，簡單精練的寓言能滿足孩子對海洋的想像，讓勇氣成為孩子快樂成長的養分，培養有韌性的軟實力。(見圖)

主辦單位今(四)日說明，高雄港務分公司設計以海洋生物玩偶及頭套道具，吸引二至六歲的學齡前幼童沉浸故事情節，引導幼童以「角色扮演」的方式走入海洋生命的視角，與小海龜在沙灘上孵化並游向大海、躲避沙蟹的掠食，在珊瑚礁中認識珊瑚寶寶、小蝦寶寶、章魚等浮游夥伴勇闖大海的冒險。行動劇列車首站來到臺灣港務公司高雄港職場互助教保服務中心、第二站開向高雄市鼓山區鼓山國小附設幼兒園、第三站前往臺灣港務公司基隆港職場互助教保服務中心、第四站抵達國立中山大學員工子女非營利幼兒園，幼童透過繪本身歷其境並認識海洋環境，每一位幼兒都能擔任「海洋世界的一份子」，培養幼兒對海洋生命的尊重、對環境的關愛與保育海洋之作為。

廣告 廣告

海洋委員會海洋保育署職責涵蓋海洋棲地監測及維護、生態多樣性及物種保育、環境教育宣導及守護海洋保育，並出版生態保育繪本，推廣海洋保育觀念不遺餘力；活動夥伴台灣玩具圖書館協會，以環保及教育理念為起點，致力於玩具資源回收再利用、設立玩具圖書館活化空間、以行動式服務傳愛偏鄉、推廣全齡共玩等，該協會提供整理過或全新玩具，供行動劇中幼童互動搶答贈品，延續玩具使用的生命、落實環保及珍惜資源。

臺灣港埠協會串聯海洋保育署、高雄港務分公司、台灣玩具圖書館協會資源，投入富有海洋教育意義的社會公益活動，透過創新、有趣的方式，陪伴台灣的下一代，培養幼童從小建立起對海洋的深厚情感與責任感，共同努力達成人與自然和諧共存的永續願景。