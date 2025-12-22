臺灣港埠協會帶領學童玩轉人工智慧機器人。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄／高雄報導

社團法人臺灣港埠協會為接軌人工智慧時代，培育未來的智慧港埠人才，前進高雄市鼓山國小辦理「送人工智慧到鼓山國小」系列課程，透過整合產官學及公益社團資源，將程式語言與創客精神帶入校園，引導學童從實作中探索科技世界，同時對高雄港區的地理環境與港埠運作的認識。

協會是攜手交通部航港局、臺灣港務公司、高雄港務分公司及台灣玩具圖書館協會，共同舉辦這項系列課程，第一梯次為三至四年級社團班學童；第二及第三梯次則為五年級學童。課程設計極具巧思，講師教學生動，讓學童學習最新人工智慧科技的日常運用，更提供樂學程式積木，讓學童以創客精神，發揮想像力，親手拼裝出獨一無二，專屬於自己的機器人戰友。

學童化身小小工程師，透過編排程式模塊，控制自己的機器人夥伴在高雄港地圖上移動，以模擬物流的方式了解高雄港的貨物運送模式及港區區劃；課程尾聲則以「機器人足球賽」激發學童團隊精神，在歡笑中為課程畫上完美的句點。台灣玩具圖書館協會提供再生玩具作為學習獎勵，激勵學童搶答，勇於與講師及同學分享自己的觀點，展現學習自信。

臺灣港埠協會強調，人才培育是永續發展的基石，過系列活動，讓港區學童從小接觸人工智慧與港埠概念，不但啟發個人潛能，更為未來的智慧港埠人才紮根，運用再生玩具在孩子心中播下「愛物惜物」的種子，鼓勵學童珍惜資源。協會冀盼透過科技教育，為社區帶來正向元素，讓港口與鄰里在互動中共同成長、共好共榮。

鼓山國小創立於1907年，坐落於哈瑪星的百年老校，見證港區從早期打狗港到現代化商港的變遷，更是高雄港的「社區好鄰居」，今年適逢高雄港建港117週年，為敦親睦鄰、社區共好，港埠協會特地將學習資源帶到高雄港的周邊社區，與鼓山國小合作，希望在擁有深厚歷史底蘊的校園中，播下智慧科技種子，強化與港區周邊鄰里及利害關係人的友善連結及共融發展。