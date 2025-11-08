臺灣港群借力AI浪潮 加速數位轉型

港務公司資深副處長林欣緯，在「2025政府暨教育資訊長高峰會」說明商港AI發展藍圖。（圖：臺灣港務公司提供）

臺灣港務股份有限公司（下稱港務公司）一一四年十一月七日參加「二○二五政府暨教育資訊長高峰會」時宣布，正式啟動AI數位轉型計畫。此舉呼應行政院「智慧國家2.0」及交通部「交通領域AI推動委員會」政策，聚焦「對外為民服務」、「對內行政服務」與「人才培育訓練」三大核心主軸，展現推動智慧港口決心。

在「對外為民服務」面向，港務公司指出，將以提升港區安全與通行效率為首要目標。透過導入AI優化模型，車牌辨識準確率可穩定達九成九以上，每日處理超過一萬筆通行紀錄，能即時識別偽冒車牌等異常狀況，強化出入管理與主動防護能力。同時，AI異常樣態分析系統可縮短處理時程，並降低成本，預期可減少兩成以上人力工時。

在「對內行政服務」方面，港務公司正建構「港埠知識中心」，整合航港專業經驗與營運數據，促進知識數位化傳承，並以AI分析技術協助決策，推動企業邁向資料驅動管理，提升營運精準度與決策效率。

另，為強化AI轉型基礎，港務公司積極推動內部「人才培育訓練」計畫，四個月內已舉辦十二場「資訊麻瓜AI應用課程」，協助員工熟悉AI工具與實務操作，課程滿意度達九成九，成功激發數位轉型動能。

港務公司表示，AI數位轉型不僅將提升臺灣港群營運效率與安全韌性，也將培育具備航港專業與AI應用能力的人才，全面推進智慧港口建設，強化臺灣在全球海運市場的競爭力。