臺灣港群散裝貨及貨櫃並重發展 打造智慧綠色港灣

臺灣港務公司董事長周永暉積極走訪航商等港區各單位。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄／高雄報導

臺灣港務公司董事長周永暉上任後，親率經營團隊積極走訪國籍航商、國際輪船與船務代理等相關港區公協會，傾聽業者心聲，拜會中強調，港務公司將秉持「專業」與「顧客」的企業核心價值理念，在臺灣港群散裝貨及貨櫃業務並重發展前提下，與航運業界攜手打造智慧綠色港灣。

臺灣港務公司指出，因應全球船舶大型化趨勢並鞏固區域貨櫃航線樞紐地位，高雄港第七貨櫃中心已全面啟用營運，作為我國高度自動化之貨櫃碼頭，是臺灣港口智慧及永續轉型的最佳實踐及未來港口數位化作業立下標竿；為提升作業效率，將建置港口社群系統，整合海關及港口相關單位之即時資訊，也致力於岸電系統布建及船舶替代燃料之供應規劃，以落實港口能源轉型。

周永暉是一一四年十月上任，為傾聽業者心聲，在與業界交流中深切表示，散雜貨業務是港口發展之堅實根基，港務公司已持續投入資源改善散雜貨裝卸作業環境；針對業者反映之散雜貨碼頭席位調度、水深及裝卸機具汰換等議題，港務公司將研議改善方案與配套措施，期能有效提升散裝貨裝卸競爭力，支援產業發展需求。

展望未來，港務公司刻正辦理國際商港下一期（一一六～一二０年）五年整體規劃，港務公司將持續深化港群智慧化、永續與多元價值發展，並以更開放與誠摯的態度傾聽業界心聲，透過軟硬體服務優化，建構港口優質服務環境，與航運夥伴共創雙贏。