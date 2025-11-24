臺灣溫室氣體排放持續下降為全球35個經濟成長與碳排放脫鉤國家之一

環境部指出，我國溫室氣體排放於2007年達高峰後逐步下降，並連續三年呈現減碳成果， 2023年較基準年（2005年）減少4.64%， 2024年預估減少6.7%。UNEP（聯合國環境規劃署）今年公布「排放差距報告」顯示，2024年全球溫室氣體排放為五七七億噸CO2當量，較2023年成長2.3%；另由百位國際科學家執行全球碳計畫團隊，每年公布「全球碳預算（GCB）報告」，今年最新報告指出，全球燃料燃燒導致碳排放仍持續增加，該報告呈現臺灣碳排放持續下降，預估2025年比2024年下降2.1%，並指出臺灣是全球卅五個經濟成長與碳排放脫鉤的國家之一。

環境部指出，國際間具有公信力的歐盟委員會聯合研究中心（JRC）全球大氣研究溫室氣體排放資料庫（EDGAR）最新數據顯示，2024年全球排放量較2005年成長約30%。 但在亞洲主要國家中，僅臺灣（減少9.6%）及日本（減少23.5%）呈現下降趨勢。因此相較於全球排放持續成長的趨勢，我國溫室氣體排放量持續下降，展現我國減碳政策已逐步發揮效益，積極回應國際社會對氣候行動的期待。