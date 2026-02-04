「臺灣漢紙空間」春聯、年畫、漫畫展 同賀新春共話文化交融之美

（記者鄭松維∕台北報導）律回春暉漸，萬象始更新。值此2026新春佳節將至之際，臺灣漢紙科技公司特邀兩岸藝術界同好與文化愛好者，共赴一場筆墨傳情、丹青寄意的文化盛宴，於2月6日至3月6日假台北市八德路四段321號1樓「臺灣漢紙空間」，舉辦首屆臺灣漢紙兩岸藝術家春聯、年畫、漫畫展。2月6日（週五）上午11時進行開幕式，展出期間舉辦名家共同書寫活動，歡迎民眾蒞臨共賞佳作，暢敘情誼，在墨香畫意中同賀新春，共話兩岸文化交融之美。

春聯、年畫、漫畫展前置作業。右一策展人孫迪總經理，左一楊心怡理事長、左二台北市網溪里夏萬浪里長。

策展人孫迪總經理表示，本次展覽匯聚兩岸多位藝術家的精品力作，春聯墨韻凝練著中華文脈的厚重底蘊，年畫色彩暈染出民俗節慶的喜樂氛圍，漫畫筆觸勾勒出兩岸生活的共通情懷，一幅幅作品，既是傳統藝術的當代演繹，更是兩岸同胞心手相連的文化見證。

「臺灣漢紙空間」舉辦春聯、年畫、漫畫展。（圖片提供∕主辦單位）

春聯展覽具有重要的意義，藉以慶祝農曆新年傳統、展示書法以及促進社區精神。同時保存文化遺產，象徵著好運與繁榮，反映了人們對來年的期望，為藝術表達和文化教育提供優質的氣氛。春聯顯現了各種書法風格，邀請名家進行現場演示，向公眾普及創作和書寫這些書法作品所需的美學和文學技巧，詞句中蘊含著對幸福、財富和成功的期盼，營造出象徵性的、歡樂的神采。

春聯展示書法之美以及促進社區精神。（圖片提供∕主辦單位）

年畫的展出在保存古老的版印技法和年節習俗，延續文化傳統，讓人們重新認識並重視這些瑰麗的傳統藝術。年畫傳承民間藝術、傳遞吉祥祝福、創新文化內涵，並凝聚社會共識。年畫內容反映了當時社會的縮影、信仰、生活和思想，具有紀錄時代風貌的功能，表現從傳統避邪祈福到現代藝術化的年畫內容，幫助在農曆新年間重拾傳統年味、體驗版畫藝術的魅力。

春聯、年畫、漫畫展共話文化交融之美。（圖片提供∕主辦單位）

中華漫畫家協會理事長楊心怡指出，去年舉辦「蛇年畫蛇」的漫畫展，獲得參觀民眾的一致好評，今年以「丙午」馬年為意象，廣邀會員發揮創意描繪，大家紛紛天馬行空，以獨樹一格的造型呈現，運用擅長的工具、顏料，將固有的駿馬重新詮釋，勾勒出既現代又富有質感的視覺效果。參展者有凌群、鄭松維、徐碧娟、劉宗銘、蘇冠華、發哥、陳馥芷、巧新、楊邦妮、王金選、黃建芳、林建良、鄭國權、郭正勲、信伯等。