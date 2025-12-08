臺灣漫畫產業向下扎根 首屆青漫獎得獎名單公布

【記者蔡富丞/綜合報導】為鼓勵青少年關注臺灣漫畫及投入創作，文化部今（114）年由「金漫獎」向下延伸，辦理首屆「青漫獎」，總計受理超過250件作品報名，經過國內多位資深漫畫家與編輯細心評選，今（8）日公布得獎名單。團體組由桃園市立陽明高中以作品《About love, four leaf clover》獲得最高榮譽金獎，個人組則由國立羅東高中江翊丞以作品《傳聲筒》榮獲金獎。文化部將於明（115）年1月辦理頒獎典禮，總計頒發47項獎項、總獎金123萬元。

評審團表示，現今全球娛樂產業中受歡迎的動畫、小說等IP中有一定的比例源頭來自「漫畫」改編，這幾年在多方努力下，「臺灣漫畫」已逐漸被大眾看見，在此時辦理青漫獎，對於臺漫「向下扎根」至青少年，並持續促進臺灣漫畫產業的發展與可能性，別具重要意義。第一屆青漫獎或許不到最完美的狀態，但是一個開始，開啟一扇門，評審過程雖然頭痛，然而評完後，都欣慰能找到心目中的好作品，一如窺見門後瑰麗的風景。

首屆青漫獎團體組得獎作品反映青少年豐沛的漫畫創作能量，各組參賽團隊在表現技法、劇情設定及題材選擇上都別具細膩巧思與用心；個人組得獎作品則各自展現成熟的畫技與分鏡設定，並且透過精巧的劇情安排讓作品產生強烈的情感張力。整體而言，得獎作品所展現的美學素養和發展潛力令人非常驚喜，雖然部分作品在畫技、劇情節奏與對白編排上仍有打磨空間，但只要得獎者能夠持續累積創作經驗，未來發展成果將非常值得期待。

文化部表示，首屆青漫獎完整得獎名單已公告於金漫獎官方網站，後續除頒獎典禮外，也會針對青漫獎得獎者辦理辦理作品展覽、系列培力輔導課程，協助得獎者持續提升漫畫創作能力，銜接既有政策資源如漫畫獎勵金、金漫獎等獎勵措施，培育漫畫創作人才；後續更規劃結合金漫獎辦理相關活動，希望藉由獎項的榮譽和相關推廣活動，吸引更多青少年認識、關注臺灣漫畫，進而投入創作，促進臺灣漫畫產業長遠發展。