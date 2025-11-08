臺灣漫遊錄再得獎 譯者金翎獲美譯者協會第一翻譯獎

（中央社記者廖漢原紐約7日專電）美國文學譯者協會宣布小說「臺灣漫遊錄」譯者金翎與編輯Yuka Igarashi，獲得「2025年美國文學譯者協會第一翻譯獎」。評審團認為，金翎的精準筆調與獨特天賦，探索小說中的多語言轉換與歷史印記，是寶貴及卓越的譯寫演繹。

美國文學譯者協會（The American Literary Translators Association，ALTA）6日於亞利桑納州土桑（Tucson）舉行的年會宣布，由楊双子創作的小說臺灣漫遊錄英文版（Taiwan Travelogue），譯者金翎與出版社Graywolf Press編輯Yuka Igarashi獲得2025年美國文學譯者協會第一翻譯獎（2025 ALTA First Translation Prize）。

英文版臺灣漫遊錄由去年起陸續獲得美國國家圖書獎、亞洲協會（Asia Society）「夏白芳圖書獎」兩個翻譯文學獎後，再度獲得美國文學界重要獎項。

本屆評審為伊凡斯（CJ Evans）、史密斯（David M. Smith）與Jiyoon Lee，

美國文學譯者協會由2024年起頒發第一翻譯獎，鼓勵文學翻譯者與編輯。任何語言與類型作品翻譯成英文的初期文學譯者，在頒獎年度前出版的作品都可參加。

評審團認為，臺灣漫遊錄是本複雜及多語沉思，有關語言、權勢與同志情感，令人炫迷的新次元小說。作者楊双子在虛構翻譯中打造文本，用中文書寫一位日本作家在1930年時期、台灣殖民年代的回憶錄，透過金翎的英文翻譯讓英文讀者閱讀。

金翎用精準筆調與獨特天賦，探索小說中的多語言轉換與歷史印記，在不失散文般筆觸與聰慧情節中，保留故事的複雜層次。這是寶貴及卓越的譯寫演繹，作品讓人反思「什麼才是翻譯」。（編輯：陳慧萍）1141108