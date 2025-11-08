臺灣漫遊錄獲迴響 楊双子為印度民眾簽書 (圖)

其他人也在看
韓國昌原國際龍舟賽 真理大學龍舟隊締佳績
真理大學龍舟隊於二○二五年韓國「昌原國際龍舟競賽」中再度締造佳績，展現堅強的團隊實力與不懈精神。此次賽事吸引多國勁旅參賽，競爭激烈。真理大學代表隊在二百公尺賽程中以穩健的節奏與默契拿下銀牌，隨後在四百公尺賽事中全力衝刺，以出色的速度與團隊協作勇奪金牌，為母校再添榮耀。此次參與韓國昌原國際龍舟競賽的隊伍有來自菲律賓、新加波、美國、阿拉伯聯合大公國、馬來西亞、香港、台灣、韓國等國家；此次賽事由邱惠娟及林芳伃兩位國手領軍，將比賽經驗傳承分享與建立不同的觀念給予團隊，真大代表隊一共計十五名選手參賽，全員來自該校運動管理學系，展現「學長姐帶學弟妹、團隊共成長」的精神。隊員們在賽前歷經長時間嚴格訓練，從體能、節奏配合到心理調適皆全力以赴，只為在國際舞台上展現真理大學的運動風采。真大龍 ...台灣新生報 ・ 8 小時前
【有影】凱撒衛浴中部布局再升級 台中瓷藝光廊展示中心盛大開幕
CNEWS匯流新聞網記者李映萱、施建宏／台中報導 深耕台灣40年，CAESAR凱撒衛浴昨（6）日宣布台中全新獨棟旗艦展示中心「台中瓷藝光廊」正式開幕，展示中心共規劃兩層樓，上百坪的大空間，展出品牌70%以上產品設備，提供中部地區消費者近距離感受產品，打造一站式廚衛選品新體驗。 全新旗艦展示中心以「套件式生活提案」為概念，完整呈現貼近日常使用情境的多元廚衛解決...匯流新聞網 ・ 1 天前
金門醫院：對誤打疫苗事件致歉 承諾以高標準檢討、改進
衛生福利部金門醫院失察，將原本應於一歲半為幼童施打的A型肝炎疫苗，「提前」打在1歲1個月大的幼童身上，引發家屬及社會質疑。金門醫院今（8）日表示，經向衛生福利部疾病管制署通報，幼童接種的A肝疫苗為有效劑次，無安全疑慮，後續不需補打；但應補接種流感疫苗。自由時報 ・ 11 小時前
猛男、美女攜手小小消防員 新北消防形象月曆萌力又亮麗
【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市消防局今（8）日於板橋區重慶路行人徒步區舉辦「2026 新北消防形象月曆」發表 […]民眾日報 ・ 11 小時前
台中大里持刀傷人案！男遭友人持刀刺穿下腹…「臟器外露」急送醫
台中大里區發生持刀傷人案，今日（8日）下午4時許，兩名友人因口角糾紛大打出手，李男憤而持刀攻擊賴姓友人，造成賴男左下腹穿刺傷、臟器外露，幸好經送醫急救，暫無生命危險，警方已於下午5時許逮捕凶嫌李男，並將人帶回派出所，目前正在釐清案發原因。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
快訊／女遭同居男友攻擊 警持盾牌衝住家逮人
快訊／女遭同居男友攻擊 警持盾牌衝住家逮人EBC東森新聞 ・ 11 小時前
鳳凰颱風來襲 台電花蓮區營業處全力戒備防颱
記者林中行／花蓮報導 台電花蓮區營業處八日表示，鳳凰颱風持續朝西北方向移動，預估週一…中華日報 ・ 9 小時前
川普派兵波特蘭「維穩」？美法官裁定非法 頒布永久禁令
美國總統川普以「維穩」為由，不顧反彈聲浪，強勢向各州派出數百名國民兵進駐，但在俄勒岡州的波特蘭一直踢到鐵板！英國廣播公司（BBC）8日報導，美國法官禁止川普在波特蘭部署國民兵。先前法院以暫時禁令組止川普越雷池一步，這次更是首度頒布永久禁令。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
鄭英耀稱「老師退休享清福」 全教產要求下台道歉
全教產表示，公教人員的退休金是政府延遲給付的薪資，是教師依法應得的工作報酬，教師在職時繳的錢，包含公保及退撫基金一共兩筆，是勞工的5到7倍，依保險原則，繳6倍就應領6倍，勞保30年資可領2萬1，如果領5倍，應該領10萬以上，試問哪個基層教師領超過10萬？所以在職教師繳...CTWANT ・ 8 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 17 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
兄弟走了！結拜大哥承諾「照顧顏正國妻小」討厭他這點：至今無法接受
演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲。告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫著「顏正國殺青宴」。鋼鐵爸全程操刀一切，坦言「現在都還沒有接受他的離開。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 10 小時前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 1 天前
王子爆「美國出軌行」想當免費仔 仗人氣高下場超糗
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線，並在4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。王子入行多年卻拿不出求償金額引起熱議，就有人爆料王子摳門事蹟不只一樁，經常要工作人員幫談「曝光換免費」，連美國行也是但下場超糗。對此，王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子偷吃粿粿！周曉涵發文喊「懂被背叛的心情」 遭閨蜜陷害：細思極恐
范姜彥豐先前控訴粿粿與王子邱勝翊「偷吃」事件震撼演藝圈，引發外界熱議。女星周曉涵在風波爆發後曾於社群寫下：「刷了兩天新聞，我完全懂那種細思極恐、隱藏在朋友群裡最後被背叛的心情」，引發聯想是否在針對該事件發聲。她7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益義賣記者會，首度回應發文初衷，坦言「是有感而發」，因為她過去也曾被閨蜜利用，至今仍難以釋懷。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
粿粿婚變出軌王子！陶晶瑩見1影片怒批：吃人夠夠
娛樂中心／張予柔報導前啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐結婚3年，今年7月突被瘋傳婚變、卻遲遲未回應，直到近期男方拍片控訴，粿粿婚內出軌2人共同好友、男星王子（邱勝翊），雙方在網路上開撕。事件曝光後，王子承認「關係超出朋友界線」，而粿粿也在1日以17分鐘長片回應。4日晚間，王子又突然在社群二度發聲明公開認錯。對此，知名主持人陶晶瑩在網路節目中表達了看法。民視 ・ 1 天前
MLB》聽到山本由伸也喊痛 克蕭笑說：「至少他還是人類啊！」
在生涯最後一季以世界大賽冠軍完美落幕，道奇3屆塞揚左投克蕭在奪冠後受訪時多次表達他對隊友山本由伸的讚嘆，在昨播出由貝茲主持的YT頻道節目中則說：「我應該去問問山本的身體狀況」，結果聽到史奈爾轉述「山本說他肌肉痠痛」後，這位傳奇左投作勢鬆了口氣笑道：「太好了，至少他還是人類啊！」自由時報 ・ 8 小時前
周杰倫歡慶出道25周年！老婆昆凌「神回覆吐槽」網友全笑翻
周杰倫在2000年出道，一出道就掀起一陣「周氏旋風」，至今影響華語樂壇25年，沒有一個華人不會唱周杰倫的歌曲，6日他在社群分享出道25周年的感想，也感謝大批歌迷的一路相挺，沒想到意外釣出老婆昆凌留言，無情的吐槽笑翻網友們。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前