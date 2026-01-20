臺灣燈會「嘉義優鮮」 12款限定伴手禮夯

記者李佩玲／綜合報導

嘉義縣政府昨日舉辦「嘉義優鮮．馬上好運─嘉義優鮮×臺灣燈會聯名及年節伴手禮宣傳記者會」，推出12款臺灣燈會在嘉義限定聯名伴手禮，包含在地食材製成的果乾禮盒、老菜脯鳳梨酥等，提供民眾新春送禮多元選擇。

嘉義縣長翁章梁表示，嘉義優鮮是縣府保證的農特產品，已有800多項產品入列，在國道、百貨公司等通路販售，新加坡、日本也都能看見產品；此次推出的限定聯名伴手禮涵蓋在地水果製作的果乾禮盒、融入阿里山高山茶的茶油拌麵、取材自嘉南平原釀製的大吟釀清酒，以及在地食材製成的老菜脯鳳梨酥、辣椒米磚等豐富品項。

嘉義縣政府同步在嘉義優鮮官網公布嘉義優鮮年節產品型錄，民眾可從型錄找到心儀產品，直接與業者訂購，部分產品還能在全家便利商店旗下近百家FamiSuper據點選購。另桃園國際機場第1航廈新東陽綜合商場也設立嘉義優鮮專區，旅客返鄉探親、拜年送禮時，可在國門前輕鬆購入。

聯名限定伴手禮包含在地食材製成的果乾禮盒、老菜脯鳳梨酥等，提供民眾新春送禮多元選擇。（取自嘉義縣政府網站）