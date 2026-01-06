臺灣營建業邁向新里程碑「臺灣建築模組化與智慧營造」雙聯盟登場

【警政時報 薛秀蓮 ／台北報導】臺灣營建產業在邁向智慧化與永續發展的道路上跨出重要一步。「臺灣建築模組化聯盟」與「臺灣智慧營造與數位轉型推廣聯盟」於今日（115年1月6日）在台北國泰萬怡酒店盛大舉行雙聯盟成立大會，正式宣示兩大力量整合，共同推動臺灣營建工程產業的升級轉型。

臺灣建築模組化與智慧營造雙聯盟成立啟動儀式。(圖／內政部建築研究所提供)

本次雙聯盟的成立，旨在解決營建產業長期面臨的缺工、職安、工期延宕與品質不穩等問題。其中，「臺灣智慧營造與數位轉型推廣聯盟」以智慧、職安與永續為核心宗旨，致力於建立跨領域合作平台，加速智慧工地普及；而「臺灣建築模組化聯盟」則專注於推廣建築模組化工程，目標是透過標準化與工廠預製，達到顯著縮短工期、提升品質，並推動產業永續發展 。

由左而右：國家住都中心柯茂榮執行長、內政部建築研究所王榮進所長、日本建設RX聯盟村上陸太會長、內政部董建宏次長、財團法人臺灣營建研究院丁澈士董事長、財團法人臺灣營建研究院邱建國院長、財團法人臺灣營建研究院徐力平副院長共同出席雙聯盟成立大會。(圖／內政部建築研究所提供)

成立大會吸引了產、官、學、研各界重量級代表出席，共同見證這歷史性時刻。在主題演講環節，首先由國家住宅及都市更新中心柯茂榮執行長分享「國家住都中心引領新典範：從社宅實證模組化與智慧營造」，展現了政府在公共工程中推動新典範，為模組化與智慧營造技術的實證應用提供國家級支持與場域。

隨後，大會特別邀請日本建設RX聯盟村上陸太會長帶來「日本營建產業在機器人輔助施工轉型中相關數位化之作為」，深度剖析日本在應對人力短缺問題時，如何透過機器人與智慧營造輔助施工與數位化策略進行產業革新，為臺灣業界提供了寶貴的國際借鑒。

臺灣建築模組化與智慧營造雙聯盟成立儀式，與會眾多產業夥伴共襄盛舉。(圖／內政部建築研究所提供)

內政部董建宏次長與柯茂榮執行長在致詞中均強調，兩大聯盟的合作是臺灣營建業未來發展的關鍵。未來，兩聯盟將在四大目標上共同努力，包含：

1.推動標準化，建立BIM/CIM、IoT等數據共享規範，為智慧工地打下基礎。

2.強化技術實證，透過成員間提供場域，測試AI、施工機器人等技術，加速應用普及。

3.建立法規與指引，研擬符合在地需求的技術規範，並協助政府推動相關法規，提升產業預鑄率。

4.培育跨領域人才，提供專業培訓與產學合作，培養具備模組化、BIM等新技術的專業人才。

內政部董建宏次長在訪問中強調，聯盟成立的主要目的，其實是聚焦在營建業面臨的缺工、工期延宕、職安、淨零轉型等痛點，透過跨領域產學研平台建立共通標準，降低模組化工法導入技術的門檻。

活動最後，由內政部董建宏次長、聯盟會長、執行長、副執行長及丁董事長等共同進行了隆重的雙聯盟成立儀式，正式開啟臺灣營建產業「模組化」與「智慧營造」雙軌並行的數位轉型新篇章。

