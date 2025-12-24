臺灣病友聯盟攜手諾華 舉辦媒體溝通與數位培力工作坊
產業中心/綜合報導
AI數位浪潮來襲，各企業機構面臨挑戰，無不做好準備，然NPO（非營利組織）如病友團體受限於人力及經費，成為數位科技弱勢族群，在資訊蒐集、優化資料庫、病友個資隱私保護，及如何讓病友更能簡易地獲取正確的醫療訊息等領域，均面臨瓶頸。
為此，台灣諾華與臺灣病友聯盟於12月22日攜手舉辦「TAPO x 諾華 APPIS 2025數位賦能與媒體溝通培力工作坊」，共有來自癌症、免疫疾病、罕見疾病、糖尿病等16個病友團體共50位代表與會參加討論，期盼在數位專家授課講解下，病友組織與數位科技之間的距離，不再是一道難以跨越的鴻溝。
從數位弱勢到AI助力 病友團體轉型關鍵在「認知升級」
「數位落差存在於年輕族群與銀髮族之間，也存在一般企業與NPO之間。」臺灣病友聯盟理事長吳鴻來說，為提升競爭力，公司企業投入資金於軟體更新、資訊專業人力上，但NPO經費來自募款，因大環境景氣欠佳，勸募金額有限，NPO很難更換電腦軟硬體，或添購AI人工智慧等相關產品。另在召募資訊人才上，NPO也遇到困境，薪資無法高於民間企業，年輕世代興趣缺。
值得重視的是，不少NPO團體主管仍停留在舊時代的思維，對於「數位賦能」的認知，相當有限，吳鴻來強調，「如果連自己都不瞭解AI人工智慧對於組織、工作有何助益，又如何帶領團隊面臨新時代的數位考驗。」
全球正處於人工智慧浪潮，吳鴻來表示，自己用過多種AI 工具，於撰寫企劃書發想階段的資料蒐集、撰寫新聞資料，及尋求「吸睛」專案標題，隨著使用經驗的累積，用起來是愈來愈順手，「相信AI可以做的更多、更好！」
吳鴻來舉例，目前針對病友所做的問卷調查，可能需外包，請專人規畫題目、統計分析、整理數據、撰寫報告及新聞稿。未來應可透過AI 數位工具，節省成本。另期盼透過數位科技掌握媒體新聞輿情，瞭解政策方向。
癌症希望基金會主任陳昀表示，AI 聊天機器人、資訊蒐尋平台等輔助工具愈來愈多，如何「用得對、用得好」，這是所有上班族應該學習的功課，NPO團體（非營利組織）更是如此，在人力、財力受限情況下，需依賴數位科來解決問題。
陳昀分享自身經驗，與癌友互動、給予協助，為癌症希望基金會主要服務，如果必須挪出部分人力用於整理數據、行政事務，可能影響服務量能。目前正參考國際作法，積極善用AI人工智慧，以期補起組織運作上的人力缺口，提高與癌友溝通的服務品質。
盼應用AI整理醫療知識 讓癌友更快找到正確答案
台灣癌症基金會主任游懿群表示，在蒐集資料上，與各個病友團體一樣，台癌也面臨必須在人力有限的情況下，及時更新訊息的難題，因癌症新藥研發精進，且腳步極快，光要蒐集國外最新臨床研究報告及數據，逐一建立相關資訊，就需不少人力，這對NPO來說，相當吃力。
游懿群指出，台灣癌症基金會40多名工作人員，主要任務為服務癌友，然而病友需求非常多元且即時，第一線工作人員需在短時間回應大量且複雜的需求。若能有AI工具協助病友在第一線釐清常見問題，第一線工作人員可以更快掌握狀況，那麼時間就可以省給需要深度溝通的病友。
游懿群說，AI人工智慧在資料分析上，確實幫上大忙，但台癌累積不少個案管理資料，癌友每次來電諮詢醫療照護、營養問題、心理諮商、健保給付甚至私人保險等事宜，工作人員就需逐一建立檔案，每名個案平均來電10幾次，目前資料庫已經累積近百萬筆資料，要想整合所有資訊，優化資料庫，或是針對某個癌別，整理出一套簡單易讀的Q、A，工程浩大。
「如何讓癌友及家屬更方便取得正確訊息？」，這是所有病友團體面臨到的共同問題， 陳昀主任說，「有事就問AI、萬事找谷哥大神」，在網路蒐尋抗癌資料，成為每個癌友及家屬必做功課，但網路貼文真真假假，不知消息來源，可信度極低，如果盡信，勢必延誤治療。為此，癌症希望基金會希望透過數位科技，能讓每一個癌友都可更容易取得正確癌症知識。
游懿群主任持相同看法，她表示，如何讓艱澀的醫學醫療知識，透過數位平台迅速傳散，有需要的人可以找得到、清楚瞭解訊息，這可是一門學問，眾多病友及家屬積極學習，而台灣癌症基金會也努力製作衛教宣導短片，並利用數位工具，希望可以將訊息精準地投送給癌友。
跨界合作舉辦培力工作坊 為病友團體注入新動能
對於諾華籌辦「數位賦能與媒體溝通培力工作坊」，安排數位講座課程，游懿群高度肯定，她說，「這對非營利組織而言，無異是一場及時雨。」在參與過程中，數位專家提供寶貴建議，協助擬定大方向，幫忙盤點現有資源，每個與會的NPO團體（非營利組織）受益良多。
諾華總裁宮澤惠三表示，長久以來，諾華致力於藥物研發，希望改善並延長人類生命，本次活動延續2021年「患者創新與解決方案聯盟與合作夥伴平台（APPIS）」成果，首度與臺灣病友聯盟（TAPO）合作，擴及眾多病友團體，希望協助各團體強化資料與 AI 運用能力，在醫療照護體系中更有效地傳散病友聲音，讓病友獲得更妥善的醫療。
