臺灣癌症基金會致力癌友權益 打造首座心理諮商所

記者古可絜／臺北報導

臺灣癌症基金會成立28年來，持續致力於健康促進與癌友權益倡議，推動和陪伴臺灣癌症政策一步步前進。全國首座癌友心理腫瘤諮商所「晴嶼心理諮商所」成立，有8成心理師本身就是癌友或癌症家屬，臺癌首創「5+5」照護模式，結合5次心理諮商與5大全人需求評估，由個案管理師串聯資源，從心靈到生活全面接住癌友。

臺灣癌症基金會在2013年即看見癌友心理照護的迫切需求，並成立心理諮商中心提供專業支持。隨著需求持續增加，近半年等待諮商的病友已達37位，為回應實際需求，臺癌此次全面升級空間與服務量能，成立「晴嶼心理諮商所」，將諮商室由1間擴增至5間，並且從個人諮商延伸至家庭諮商，服務更多有需要的病友與家屬。

本身是精神醫學專長的健保署陳亮妤署長強調，根據臺大公衛發表的研究，癌症病友診斷的第一年自殺率是一般人的5.5倍，整體而言更是一般人的2.5倍，癌症病友除了病痛帶來的痛苦，復發的恐懼、經濟的壓力、家庭關係的改變，都需要更多心理的支持。

在多數情況，病友都需要獨自面對這些問題和挑戰，並試圖整合不同機構片面的資源和輔助，非常辛苦。臺灣癌症基金會執行長張文震提到，臺癌升級心理服務模式，參考英國「全人需求評估」和強化癌友心理社會韌性的相關研究，提出「5+5」從個人心理諮詢到全人社會處方，提供5次免費心理諮商，並同步評估病友5大實務需求，包括營養支持、財務支持、家庭照護、身心靈康復支持、心理諮商必要性延長等，在個案管理師陪伴病友串聯各項資源之下，病友將不再孤軍奮戰。

臺灣癌症基金會強調，醫療治癒身體，而韌性提升則療癒生活。期盼在政府、醫界與民間的共同努力下，讓每一位癌友在抗癌的路上，都能獲得國家級的心理支持和心理社會韌性提升，真正實現「精確降低死亡率，身心安頓」的健康臺灣願景。

全國首座癌友心理腫瘤諮商所「晴嶼心理諮商所」成立，有8成心理師本身就是癌友或癌症家屬。（記者古可絜攝）

臺癌此次全面升級空間與服務量能，成立「晴嶼心理諮商所」，將諮商室由1間擴增至5間，並且從個人諮商延伸至家庭諮商。（記者古可絜攝）

臺癌首創「5+5」照護模式，結合5次心理諮商與5大全人需求評估，由個案管理師串聯資源，從心靈到生活全面接住癌友。（記者古可絜攝）