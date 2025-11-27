臺灣皮膚科醫學會年會台韓醫美跨國對談！ 解析Z音波醫美技術新突破

臺灣皮膚科醫學會第51屆年會近日於台北國際會議中心登場，聚焦在能量醫學與抗老技術的新趨勢。今年最受矚目的專題之一，即是韓國知名整形外科醫師吳銘埈醫師與台灣許乃仁皮膚專科診所許乃仁院長的跨國對談，兩位醫師分別從研究與臨床觀點切入，探討Z音波如何透過「能量分層」技術改善肌膚鬆弛與脂肪調控，為非侵入式治療帶來新突破。







顛覆傳統：不再「煮」筋膜層 關鍵在無感！



吳銘埈醫師一開場就拋出震撼彈：「我們不是要直接加熱SMAS筋膜層，那是老舊的思維，反而可能造成臉部凹陷。」這句話直接挑戰了許多人對音波技術的既定印象。他進一步解釋，現代音波研究的真正方向，是探討如何刺激纖維母細胞活性與脂肪幹細胞反應，而不是靠高溫去「煮熟」組織。這個觀念的轉變，可說是能量醫學近年來重要的研究進展。

那線性音波（Linear）技術究竟是如何運作？吳銘埈醫師解釋，這項技術採用低能量線性掃描，研究顯示一方面能激活纖維母細胞，觀察到膠原與彈性纖維的生成反應；另一方面，在極低能量下能「溫柔喚醒」脂肪幹細胞，研究發現脂肪層厚度有所變化。這種「能量分層」的概念聽起來簡單，實際上卻是技術上的突破。過去的設備多使用單一能量參數，現在的技術發展則著重於根據不同組織層次調整能量，探索更精準的應用方式。

「關鍵是要無感！」吳銘埈醫師分享這個常被忽略的研究發現。很多人以為要有感覺才代表有反應，但他的研究顯示：「當受試者感覺到燙感時，組織切片顯示發炎反應增加，這對脂肪幹細胞的活化可能不是理想狀態。」這個觀察完全顛覆了「no pain, no gain」的迷思。





從侵入到非侵入的技術演進



傳統拉皮手術需要手術切口、麻醉程序、術後恢復期等考量。即使是下眼瞼脂肪移位術，也屬於外科手術範疇。線性音波技術的研發，讓研究者開始探索非侵入方式的可能，透過精準能量參數研究，觀察組織的生物反應變化。

「這項技術讓外科醫師有了新的研究方向，」吳銘埈醫師表示，「在非侵入的前提下觀察到組織變化，這本身就是很有意義的科學發現。」吳銘埈醫師團隊使用老化小鼠模型進行研究，發表的數據顯示幾個重要發現：實驗觀察到細胞衰老相關蛋白表現的改變，在低能量長脈衝模式下，組織學檢查顯示脂肪層厚度變化，以及膠原與彈性纖維的組織學表現差異。

「這些基礎研究提供了重要的科學依據，」他說，「但從動物實驗到人體應用，還需要更多研究來驗證。」吳銘埈醫師也提醒，技術的應用需要考慮許多細節。比如說，面部神經密集的區域需要特別的操作方式，避免能量過度累積；不同解剖位置需要調整不同的能量參數。





臺灣臨床觀點：由深至淺、分層調控 亞洲膚質療程的最佳策略



在台灣臨床端，許乃仁皮膚專科診所院長許乃仁醫師從皮膚科醫師的角度分享觀察。他認為吳銘埈醫師的研究啟發了「由深至淺、分層調控」的治療思維，對亞洲人膚質特別有意義。

許乃仁醫師提到，亞洲人的皮膚厚實，老化時容易形成U型臉，若僅以高能量緊膚，反而可能讓臉看起來更凹。他解釋，因此臨床上會依個案狀況採「深層減脂、淺層增脂」的策略—以高能量刺激脂肪減少、再以低能量促進脂肪增生與膠原再生，重塑自然的線條感輪廓。

許乃仁醫師 強調，Linear Z 能針對不同層次調整能量，是亞洲人臉型治療的一大優勢。對於皮膚厚實或粗糙的族群，線性能量輸出能提供更均勻的刺激，改善鬆垮與紋理。但如果是過度鬆弛或脂肪過多者，仍建議先進行其他治療，再搭配能量分層技術達到最佳效果。

許乃仁醫師也補充，能量治療的核心在於個人化評估與正確期望。臨床他會依臉型大小、組織厚度與年齡狀況，設計不同的能量深度與重疊方式，讓治療效果更貼近自然。他表示。隨著醫療儀器的演進，醫師能在不動刀的前提下進行結構性調整，對於需要兼顧外觀與日常生活的現代人，確實是一大進步。

今年台灣皮膚科醫學會年會展現的不僅是技術交流，更反映出亞洲醫學美容正走向「低侵入、高精準」的個人化療程新時代。Z音波以「能量分層」概念，不論是臉部線條、雙頰下垂、下顎線鬆弛，或是眼周與頸部細紋等不同部位在意的問題，皆可依個案量身調整能量與深度，打造更貼近需求的療程規劃，讓民眾對醫美療程有更多的期待。

提醒：醫美療程效果因個人條件而異，實際施作須由醫師評估後決定。



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為臺灣皮膚科醫學會年會台韓醫美跨國對談！ 解析Z音波醫美技術新突破