臺灣省真宗慈善會捐贈草屯療養院醫療物品 濟世助人

臺灣省真宗慈善會捐贈草屯療養院社會服務基金，院長丁碩彥代表受贈。(圖：院方提供)

精神疾病患者為社會中的弱勢族群，由於疾病特性，需要長期接受治療。隨著住院病人逐年老化，其生理狀況也逐漸下降。長期關注社會公益的社團法人臺灣省真宗慈善會，十六日捐贈衛福部草屯療養院額溫槍三十六支、血壓計三十六台及社會服務基金十一萬元，用以提升病患照護品質與生活支持。捐贈儀式在草屯療養院舉行，由院長丁碩彥代表受贈，現場氣氛溫馨感人。

臺灣省真宗慈善會理事長魏光宏及草屯區分會長洪家興表示，草屯療養院為中部地區重要精神醫療機構，長期肩負精神疾病患者的照護責任。血壓計、額溫槍等醫療輔助器材在病房中使用頻率極高，此次捐贈可協助草屯療養院汰舊換新，造福住院病人，提升醫療服務品質。同時，精神疾病患者及其家庭中，逾九成為中低收入戶，「因病致貧」的情況普遍存在。真宗慈善會期望透過社會服務基金，協助接受居家治療的精神障礙家庭減輕經濟與照護壓力，讓病人與家屬感受到社會溫暖，並穩定持續接受治療。

草屯療養院護理科代理主任黃耀輝表示，隨著住院病人年齡逐年上升，慢性疾病與身體機能退化情形愈發常見，日常健康監測已成臨床照護不可或缺的一環。此次獲贈的額溫槍與血壓計將實際運用於各病房與照護單位，即時掌握病人身體狀況，提升醫療照護品質與安全性。社服基金則將用於支持病人生活照顧、復健活動及社會適應服務，協助病人在治療過程中獲得更周全的支持。

院長丁碩彥表示，感謝臺灣省真宗慈善會長期以來對精神醫療及公益事務的關懷與支持。這份捐贈不僅補足院方在照護設備與社會服務上的實際需求，更傳遞社會對精神疾病患者的理解與尊重。未來草屯療養院將善用各項資源，持續提升醫療與照護品質，落實身心整合照顧，讓病人在安心、尊嚴與被支持的環境中接受治療，也讓社會看見精神醫療的人文價值與溫度。