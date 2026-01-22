臺灣省進出口公會北部敬軍 感受精實戰力

記者謝沛宸／綜合報導

臺灣省進出口商業同業公會聯合會理事長王峻益昨日率領160餘位成員，在軍友社秘書長簡士偉、新竹軍人服務站站長陳中吉等陪同下，不畏寒風前往北部陸軍部隊，進行春節慰問。

敬軍團一行先後前往陸軍聯兵542旅、584旅，由王峻益代表聯合會頒贈勞軍款，分別致贈542旅、584旅、北測中心、步兵206旅、21砲指部等5個單位團體加菜金，並由各單位回贈感謝狀及紀念品以表謝忱。

敬軍團除透過操演影片了解部隊現況，更實地體驗T91步槍模擬器與參觀興安營舍，並走訪部隊二級廠、一睹「地表最強戰車」M1A2T真面目，親身感受國軍現代化改革，也讓企業各界對國軍精實的訓練與戰力深感信心。

廣告 廣告

王峻益強調，國軍官兵是社會安定最堅實的後盾，無論是平時戰演訓，或是因應敵情威脅所做的操演，皆展現高度專業與努力，期盼透過實際行動為官兵加油打氣，厚植「軍愛民、民敬軍」的深厚情誼。

簡士偉亦轉達國防部長顧立雄對企業敬軍團的由衷感謝，肯定民間團體長期支持國防事業，共同為守護國家安全貢獻心力，國軍也將持續堅守崗位，繼續守護家園，讓民眾能安心過好年。

王峻益感謝官兵堅守崗位，是社會安定最堅實的後盾。（軍友社提供）