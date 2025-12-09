臺灣確診首例球黴菌症本土個案 疾管署呼籲貨櫃相關從業人員提高警覺
疾病管制署（下稱：疾管署）發布自今（2025）年8月建立球黴菌症送驗機制以來，首例球黴菌症（Coccidioidomycosis）本土確診個案，為北部地區50餘歲本國籍男性，疾病暴露期間無國外旅遊史，於8月初出現倦怠、咳嗽、呼吸喘等症狀後就醫，後續肺部相關檢體經培養確認為球黴菌（Coccidioides）。個案目前經服用抗黴菌藥物治療後，症狀已明顯改善，經衛生單位追蹤職場接觸者健康狀況，目前皆無相關症狀。
確診首例本土球黴菌的個案為貨櫃作業相關從業人員，主要負責貨櫃內部的修補及清潔工作。推測貨櫃在國外球黴菌流行地區裝載過程中，受污染的塵土可能被帶入貨櫃內或附著於貨物本身。進口貨櫃卸貨後，人員於修補及清潔空貨櫃作業過程中，可能擾動及吸入貨櫃內的塵土而感染球黴菌症。
疾管署指出，球黴菌症為美國西南部、墨西哥、中南美洲之山谷及沙漠地區之流行病，存在於流行地區鹼性、沙質土壤中，主要透過吸入含球黴菌孢子之塵土而感染，特別是在發生強風或沙塵暴後，但不會在人與人之間造成傳染。多數感染者沒有症狀，約四成患者於潛伏期1至4週後出現發燒、疲倦、咳嗽、呼吸喘、頭痛、肌肉或關節痠痛、夜間盜汗、皮疹等症狀。少部分人（如免疫功能低下者、具糖尿病等慢性病患者、孕婦等高危險群）可能出現肺部或其他部位的嚴重感染。惟整體之致死率仍低於1%，大多數球黴菌感染的病人不需要治療，即可自行痊癒；若為球黴菌症嚴重疾病或發生嚴重疾病的高危險群，可依醫囑開立抗黴菌藥物治療。
考量國際間貨品運輸頻繁，且球黴菌症發生率有因氣候變遷而上升之趨勢，疾管署提醒臺灣雖非球黴菌症之流行地區，但相關職業人員（如貨櫃相關從業人員、港埠工作人員）仍應留意感染風險，建議工作時佩戴口罩，公司並定期安排員工健康檢查，以利及早發現異常。另相關職業人員及4週內曾至或居住於流行地區之民眾，如出現疑似感染球黴菌症症狀，就醫時請告知醫師職業類別或近期流行地區活動史，以利早期正確診斷疾病。
其他人也在看
台灣確診首例本土球黴菌 貨櫃、港埠人員應提高警覺
疾管署今天(9日)公布台灣確診首例球黴菌症(Coccidioidomycosis)本土個案，為本國籍北部50多歲男性貨櫃作業人員，近期無出國史，研判是吸入貨櫃內受汙染的塵土而感染。疾管署表示，台灣非球黴菌症流行區，球黴菌感染大多可自行痊癒，但少部分患者仍可能出現嚴重肺部感染，貨櫃、港埠從業人員等高風險族群應提高警覺。 疾管署9日公布我國出現首例球黴菌症本土個案。球黴菌症非我國法定傳染病，台灣也非球黴菌症流行地區。過去球黴菌症屬境外移入疾病，回顧國內相關文獻與醫院統計，我國至今累計共20例境外個案，均有國外流行地區旅遊或居住史，此次是疾管署自今年8月建立球黴菌症檢測方法與送驗機制後，由疾管署驗出的首例本土個案。 疾管署指出，該名本土確診個案為北部50多歲從事貨櫃作業的本國籍男性，主要負責貨櫃內部的修補及清潔工作，疾病暴露期間無國外旅遊史。該個案於8月初出現倦怠、咳嗽、呼吸喘等症狀後就醫，肺部相關檢體經培養確認為球黴菌，經服用抗黴菌藥物治療後已改善，衛生單位追蹤職場接觸者的健康狀況，目前皆無相關症狀。疾管署推測是貨櫃在國外球黴菌流行地區裝載過程中，受污染的塵土可能被帶入貨櫃內或附著於貨物本中央廣播電台 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
首例本土球黴菌症！5旬貨櫃工又咳又累 一查「貨櫃暗藏汙染土」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 「球黴菌症」主要流行在美國西南部、墨西哥、中南美洲的山谷及沙漠地區，國內過去從未見有本土病例，但疾管署今（9）日公布國內出現首例本土病例，為一名北部、50歲的進口貨櫃清潔維修人員，主要負責貨櫃內部的修補跟清潔，工作內容常在貨櫃穿梭、敲敲打打，懷疑因此擾動、吸入受汙染塵土感染。這也是國內第一例由疾管署實驗室培養確認的案...匯流新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
台灣本土首例！貨櫃清潔工染「球黴菌症」恐因國外污染塵土
疾管署公布台灣自2025年8月建立球黴菌症送驗機制以來，首例本土確診個案。患者為北部地區50餘歲本國籍男性，在疾病暴露期間無國外旅遊史，8月初出現倦怠、咳嗽及呼吸喘等症狀就醫，其肺部檢體經培養後確認感染球黴菌。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
首例本土球黴菌症 貨櫃工疑粉塵感染
記者戴淑芳∕台北報導 疾管署9日公布發現首例本土球黴菌症病例，個案是北…中華日報 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
台灣非流行地卻出現「球黴菌症」本土病例！ 球黴菌有哪些症狀？如何預防？
作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文台灣並非球黴菌的流行地區，不過近期卻傳出有球黴菌症（Coccidioidomycosis）本土個案，疾管署疫情中心主任李佳琳表示，這是自今（2025）年8月建立球黴菌症送驗機制以來的首例本土病例。雖然球黴菌不會人傳人，多數人感染球黴菌後也不會有症狀，但有部分高風險族群卻會出現嚴重感染情形，而且民眾普遍對球黴菌症這個疾病較為陌生，因此提醒民眾應多加了解、做好預防措施，以降低感染風險。國內出現球黴菌症本土個案 推估是吸入貨櫃塵土感染近期國內新增一例球黴菌症本土個案，是一位北部地區50餘歲本國籍男性，疾管署防疫醫師李宗翰說明，這名個案本身沒有糖尿病、免疫低下等疾病，今年8月初時出現咳嗽、呼吸喘、疲倦等症狀，由於症狀持續因此他在8月中旬便前往就醫，後續透過支氣管鏡檢查取得檢體進行微生物檢驗後培養出黴菌。因為驗出的黴菌型態與球黴菌（Coccidioides）相似，而且8月底時疾管署公布了近期多個球黴菌境外移入個案，因此醫院提高警覺將檢體送往疾管署檢驗，最終確認這名個案確實是球黴菌感染。李宗翰醫師表示，目前這名個案使用抗黴菌藥物治療後症狀已改善許多，後續KingNet 國家網路醫藥 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
日本爆7.2強震！青森震度6強 發布海嘯警報
日本爆7.2強震！青森震度6強 發布海嘯警報EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 3
疾管署公布首例本土球黴菌感染個案！ 貨櫃清潔維修員確診
疾病管制署今（9）天公布國內出現首例本土球黴菌感染個案，疾管署實驗室首次從一名北部50多歲男性驗出本土球黴菌，他的工作為貨櫃清潔維修員，可能是貨櫃在國外流行地區裝載過程中受污染塵土帶入貨櫃，該名人員工中廣新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
沙漠病入侵？北部貨櫃員染罕見球黴菌症 疾管署揭感染途徑
[Newtalk新聞] 北部一名50多歲貨櫃修補員近期並無出國旅遊史，卻出現咳嗽、呼吸喘等症狀，確診為國內今年首例本土「球黴菌症」。疾管署指出，這類黴菌多流行於美洲沙漠地區，推測是透過受汙染的貨櫃塵土傳入，該名個案經藥物治療後症狀已改善，相關接觸者目前無症狀。此案顯示國際運輸頻繁下，非流行區仍有職業暴露風險。 根據疾管署說明，這名個案是北部地區50多歲本國籍男性，職業為貨櫃作業相關從業人員，主要負責貨櫃內部的修補及清潔工作。個案在8月初開始出現倦怠、咳嗽、呼吸喘等不適症狀後就醫，後續肺部相關檢體經培養確認感染球黴菌（Coccidioides）。該個案在疾病暴露期間並沒有國外旅遊史，目前經服用抗黴菌藥物治療後，症狀已經有明顯改善。衛生單位後續追蹤職場接觸者的健康狀況，目前都沒有出現相關症狀。 針對感染源頭，疾管署表示，推測貨櫃在國外球黴菌流行地區裝載過程中，受污染的塵土可能被帶入貨櫃內或附著於貨物本身。當進口貨櫃卸貨後，人員進行修補及清潔空貨櫃作業過程中，可能因擾動並吸入貨櫃內的塵土而感染球黴菌症。 疾管署指出，球黴菌症（Coccidioidomycosis）主要是美國西南部、墨西哥、中新頭殼 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
日本青森近海7.6強震！首波海嘯已抵達 居民、旅客衝避難所避難
日本青森縣在當地時間今（8 ）日晚間11時15分發生規模7.6強震，強烈搖晃引發當局高度警戒。日本氣象廳隨後迅速發布海嘯警報與注意警報，提醒沿岸民眾提高警覺、避免靠近海邊。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 26
不是甜食！營養師曝「1習慣」恐罹糖尿病：很多人都中
糖尿病是國人常見的病因之一。營養師夏子雯分享，有兩名年輕的女病患，抽血數值都很正常，空腹血糖和糖化血色素都在正常範圍，但胰島素阻抗數值都偏高，一問之下才知道，她們都有睡眠品質不佳的問題。對此，夏子雯表示，胰島素阻抗和睡眠品質不佳之間存在著密切的雙向關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 3
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 60
甲狀腺癌初期不痛、不癢！醫師提醒：脖子出現這些變化別輕忽
藝人立威廉近日公開罹患甲狀腺癌的消息，引發不少民眾關注。醫師指出，甲狀腺癌最常被忽略的原因，就在於早期幾乎不會疼痛，也不一定影響生活，許多人因此延誤檢查。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
常嗆到以為胃食道逆流！男檢查已肺癌3期 醫揭3身體求救信號
錢政弘醫師日前在臉書粉絲專頁「錢政弘 胃腸肝膽科醫師」案例分享，在5個月前有一名60多歲男患者，當時到門診就醫，主訴胃酸逆流、喉嚨灼熱，而且吃東西時「很容易嗆到」；雖然男病患有多年胃食道逆流病史，但錢政弘醫師注意到「容易嗆咳」並不尋常，使他提高警覺，替男病患...CTWANT ・ 11 小時前 ・ 發起對話
女網紅「吃雞胸肉、花椰菜」半年 胰臟壞死衝熱搜
女網紅「吃雞胸肉、花椰菜」半年 胰臟壞死衝熱搜EBC東森娛樂 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
有感冒症狀提早吃藥更快好？醫給答案了 真相讓一票人傻眼
小時候，電視裡常播一個洗腦廣告：感冒用XX～用XX～咳嗽用XX～用XX～痠痛疲勞用～XX～有感冒前兆，提早用XX，以免二次感冒……相信大家都很熟悉！ 醫學無二次感冒用詞 無適當處置導致症狀加劇 傑足先登 傑登醫師說，一直想不透——「二次感冒」到底是什麼？印象中後來有改版，把二次感冒拿掉了。其實，這是廣告的行銷話術，醫學上並沒有「二次感冒」這個名詞。感冒是病毒感染，通常會自然痊癒；如果沒好好休息、睡眠不足、營養不均衡，症狀有時會持續個一兩週，或是又接觸到其他病毒，症狀加重或重複出現。廣告把這種「拖很久、或又被感染」的情況，包裝成是因為沒早點吃藥的緣故，導致了「二次感冒」，好讓大家覺得必須提早吃藥，而且一定要買XX來吃。 提早吃感冒藥不會影響病程 多休息、均衡飲食才好得快 傑登醫師強調，提早吃藥不會好得比較快，也不會預防二次感冒。症狀輕微時，提早吃感冒藥其實不會影響病程。而一般感冒是自限性疾病，也就是靠自身免疫力好起來的，充分休息、補充水分、均衡營養就多能痊癒。此外，感冒藥只是讓症狀緩解些，也就是讓身體舒服點，能好好休息吃飯，讓免疫力正常發揮用的。傑登醫師提醒，若變嚴重，如出現高燒、呼吸困常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
腎臟壞掉就是吃太鹹？醫揭最可怕因素 外食7大類超NG
劉博仁醫師日前在臉書粉絲專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文表示，他的一名患者三年前腎功能就已下降，他曾花大量時間叮嚀要多喝水、少吃加工品、外食避免高鈉、高磷、高鉀食物，並戒掉手搖飲。然而患者因工作繁忙，飲食習慣完全沒改善，直到上個星期再度回診時，病情已惡...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1
每天吃雞胸肉＋花椰菜 女網紅腹痛就醫 胰臟全壞死
愛美瘦身應該循序漸進，減肥太激烈小心對身體造成傷害，大陸一名25歲女網紅追求快速減肥，最近半年來每天只吃水煮雞胸肉和花椰菜，前幾天突然肚子劇痛緊急送醫，醫師檢查竟是急性胰臟炎，胰臟已大面積壞死，差點喪命。醫師警告，減重不是吃越少越好，用錯方法得不償失。中時新聞網 ・ 18 小時前 ・ 1
懷孕卻不見胎兒！檢查驚見「寄生母親肝臟」 醫：致死率90倍
近日，中國陝西省西安市一名40歲的女子，因停經50天前往醫院檢查，抽血確認已懷孕，但醫生透過超音波進一步檢查，卻未在子宮及輸卵管周圍找到孕囊，持續追查後竟發現，孕囊出現在該女子的肝臟表面。對此，專家說明，這屬於極為罕見的「肝臟妊娠」，是一種高危且罕見的子宮外孕類型，危險性極高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
隔夜西瓜有毒？4種食物絕對不能隔夜吃！涼拌小黃瓜、溏心蛋都上榜
隔夜食物到底安不安全？胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，許多人擔憂「隔夜」食物和飲水的安全性，常受網路謠言影響而過度恐慌。事實上，大多數隔夜食物只要妥善保存，仍可安全食用，但有4種食物隔夜後風險顯著增加，需健康2.0 ・ 1 天前 ・ 23
立威廉爆罹甲狀腺癌二期！ 名醫示警：「這1類人」罹癌風險高3倍
男星立威廉擁有四國混血，2004年主演偶像劇《天國的嫁衣》爆紅，隔年又演出《綠光森林》奠定偶像劇男神地位。2014年他與老婆婚後生下女兒，一家三口定居新加坡。根據《噓！星聞》報導，現年49歲的他最近竟爆出罹患甲狀腺癌二期，二度動刀切除腫瘤續命。有醫師曾表示，甲狀腺癌有家族病史的人，罹癌風險比一般人高出3倍，若能早期發現並治療，5年存活率可達90%以上。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話