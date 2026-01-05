臺灣祀典武廟古都文化燈籠彩繪展覽 0213啟燈

臺灣祀典武廟與立人國小共同主辦兒童燈籠彩繪競賽。（記者陳治交攝）

記者陳治交／台南報導

臺灣祀典武廟「臺南古都文化燈籠彩繪展覽」將於二月十三日晚上啟燈，將展示燈籠彩繪競賽優勝作品，其中臺灣祀典武廟斑駁的紅牆，搭配柔美起伏的重簷歇山頂，將府城樸實優美的氣氛表露無遺，六十公尺長的紅燈籠隧道，成為台南絕佳的景色之一。

臺灣祀典武廟主委林培火表示，臺灣祀典武廟於二０二０年起結合消防局第七大隊辦理「火神護祐、平安祈福」消防燈籠繪畫比賽，千顆燈籠齊亮點綴，百年建築「火見樓」風華再現。二０二四年台灣燈會「埕南燈區」，臺灣祀典武廟斑駁的紅牆，搭配柔美起伏的重簷歇山頂，將府城樸實優美的氣氛表露無遺。

「臺南古都文化燈籠彩繪展覽」分為四大主題，包括「府城歷史文化再現」呈現古蹟、市街、節慶與傳統慶典，展示台南多元文化。「武聖關公五德精神」以仁、義、禮、智、信為創作核心，呼應武廟「大丈夫」匾額的道德象徵。「丙午馬年意象」結合赤兔馬與馬使爺信仰，象徵忠義、守護與力量。「以文化創意點亮城市」以兒童作品與光影結合，讓文化在新年綻放。

臺灣祀典武廟常務委員陳弘林指出，臺灣祀典武廟紅牆被譽為「全台最美廟宇山牆」，高低起伏的屋簷劃出府城最美的天際線，六十公尺長的紅燈籠隧道，成為台南絕佳的景色之一，另外臺灣祀典武廟與立人國小共同主辦兒童燈籠彩繪競賽，以孩童的創意視角重新詮釋府城歷史文化，得獎作品將展示在武廟周邊景點。

除了燈籠展覽，臺灣祀典武廟將於二月十六至二十二日舉辦為期七天的祈福活動，包含「躦轎腳求平安、財運亨通」活動，參拜者可獲得年度祈福卡與馬年祈福卡。廟內同步開放太歲燈、光明燈、文昌燈、姻緣燈及佛燈，點燈者可獲關聖帝君年度祝福金幣，象徵新年庇佑與吉祥。