臺灣科學節嘉年華 核安會帶領民眾看見生活中的原子能科學

在洋溢著學習活力的廣場上，核安會受國立臺灣科學教育館邀請參與第六屆臺灣科學節活動，透過充滿驚奇與操作樂趣的科普遊戲，讓參與的大小朋友一起同樂於原子能科普中。

現場核安會設置了「核能安全知識家」 與 「核安知識大秘寶」 互動探索攤位，透過知識性問答遊戲，引導民眾在搶答與討論中認識游離輻射的基本觀念，現場亦展示核電廠發電原理與停機動畫及擬真模型，以直觀方式呈現核電廠多重安全系統與停機程序，搭配同仁生動解說，學童彷彿走進電廠，觀察核能安全防護的實際運作。遊戲與展示相互交織，吸引許多民眾駐足細細探索，也讓學童以自己的節奏，推開通往原子能科學世界的第一扇門。

核安會將持續以創新、多元且友善的方式，陪伴民眾看見生活中的原子能科學，並把科普知識帶往臺灣的每一個角落。因為我們相信展場中被點亮的每一份好奇，終將化為探索世界的力量，讓學童在未來某個時刻，有勇氣踏上科學之路，成為追尋未知的旅人。