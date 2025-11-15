臺灣科學節嘉年華 盛大登場

石門實驗中學帶民眾製作3D立體製造機。（圖：新北市教育局提供）

新北市教育局昨（十五）日表示，「二○二五臺灣科學節―科學嘉年華」於國立臺灣科學教育館盛大登場，活動匯聚全臺上百個科學體驗攤位，新北市教育局積極響應，共有十三所學校參展，主題橫跨「永續環境」、「多元學習」與「STEAMＭ創客」等領域。其中板橋國中、三峽國中、新埔國小及石門實驗中學等四校為教育局「科學+」計畫恆星學校，以創意實作和互動體驗展現新北深耕科學教育的亮眼成果。

新北市長期推動科學教育向下扎根，透過產官學協力，強化學生的探究與實作力。今年在全國科展榮獲「六件全國第一、四十九件全國獲獎數最多」佳績，並於「2025 IEYI世界青少年發明展」奪下三金三銀一銅，「世界機關王大賽」再獲十項大獎，充分展現新北科學教育的國際競爭力。此次嘉年華鼓勵各校把課堂成果化為生活中的科學遊戲，讓民眾從玩樂中發現知識的奧祕，體現「做中學、學中創」的教育精神。

活動現場新北學子創意無限，三峽國中以「生活中的三態變化」為題，學生自製分層蠟燭展示物質變化。關主陳采嫺同學分享，利用物質的三態變化原理自製手作蠟燭，可以自由調色，還能做出分層效果，運用簡單的科學原理也可以變成不一樣的趣味。

新埔國小「智掃雷區―找出致命的吸引力」讓參觀者運用磁吸原理尋找隱藏地雷，考驗觀察與策略，科學+計畫主持人李偉斌老師表示，關卡設計的目的是運用科普知識，讓大家運用不同工具找出藏在『草皮』下的磁鐵地雷;板橋國中的「聲動大挑戰」以聲音控制水位與音階，結合物理與趣味；石門實驗中學更展出「３Ｄ立體製造機」，以裸眼全息投影呈現未來科技感，吸引許多親子駐足體驗。

教育局指出，新北市推動「科學+學校計畫」整合校內資源、深化探究課程，並營造安全多元的學習環境，讓學生像科學家一樣提問、實驗與發現。未來將持續鏈結在地及國際教育資源，讓科學融入孩子的生活日常，培養觀察力、思辨力與創新力。