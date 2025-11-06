臺灣科學節11/8開跑 科博館3大亮點活動邀請全民一起玩科學
【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】一年一度科學盛事，「第六屆臺灣科學節」即將登場！由教育部、國家科學及技術委員會攜手全臺5大科學博物館，共同打造沉浸式科學盛宴。國立自然科學博物館在活動期間規劃一系列豐富多元的科教活動，內容橫跨科學演示、科學市集、親子互動、防災教育、專題講座，邀請民眾親近科學，體驗知識的無限魅力。
▲本屆亮點活動之一的大型科學演示《大科學》睽違一年再度回歸。（照片提供／國立自然科學博物館）
國立自然科學博物館館長黃文山表示，臺灣科學節是科博館推動全民科學教育的重要平台，今年持續推出3大亮點活動，包含《大科學》、《XR奇幻探索》、《吉娃斯愛科學布袋戲》，期望以創新、生動且貼近生活經驗的方式傳遞科學知識，讓科普教育深植人心。
▲每年廣受歡迎的《曬科學—科學市集》將於11月8日至9日在西屯路廣場熱鬧開張，匯集共創科普、領航科技、探究學習、原民科學、科教實作、永續環境6大主題。（照片提供／國立自然科學博物館）
本屆亮點活動之一的大型科學演示《大科學》睽違一年再度回歸，為回饋觀眾以往的熱烈支持，今年活動期間，每日特別加開一場次，目前1,600張票券已全數售罄，可見大家的喜愛與肯定。這次演示將運用光線、日常物件，揭示光的奧秘與日常科學原理，結合感官、互動體驗與戲劇演出，帶來兼具娛樂性與啟發性的精彩科學展演。
XR互動展演《萬物之森搜救隊》以沉浸式技術把觀眾「縮小」進入森林與榕果內部，探索微觀世界的奧秘，11月16日加碼《XR隊長的海底大秘寶》，以冒險故事喚起對海洋生態與鯨豚保育的關懷。廣受好評的《吉娃斯愛科學布袋戲》將迎來三部曲最終章，故事以《大地瑰寶》常設展為主題發想，將礦物結晶擬人化成「晶」人角色，利用趣味劇情呈現礦物知識。
每年廣受歡迎的《曬科學—科學市集》將於11月8日至9日在西屯路廣場熱鬧開張，匯集共創科普、領航科技、探究學習、原民科學、科教實作、永續環境6大主題，今年新增「教育部推動中小學數位學習精進方案」攤位，展示如何運用平板、AR或VR技術進行互動學習。現場還有原民科學專區，展示鄒族童玩、阿美族打擊樂器等文化智慧，並設立臺中市立圖書館行動書車及國家災害防救科技中心x全家便利商店的行動物流車，讓民眾從遊戲中了解科學與生活的緊密連結。
此外，車籠埔斷層保存園區、921地震教育園區也在活動期間推出3大防災教育活動，《安全的家．臥室篇》以立體學習單模擬地震情境，教導民眾如何正確配置家具；《土石流防災大冒險》結合繪本與數位互動，讓親子一同學習防災與環境觀察；《走讀921》則帶領觀眾實地走訪斷層遺址，認識災害成因與重建歷程，培養防災意識與韌性思維。
第六屆臺灣科學節活動日期為2025年11月8日、9日、15日、16日，除上述活動，現場還有「探索大地瑰寶的奧秘」講座、「礦石遍、辨、變」演講可自由參加，也可觀賞期間限定的《火星任務》十週年特展，誠摯邀請大小朋友共赴這場科學盛宴。
其他人也在看
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 2 小時前
粿粿昔怨范姜彥豐省過頭！遭吳宗憲諷「歹某一輩子」 網驚：真預言家
范姜彥豐近日拍片控訴王子（邱勝翊）偷吃自己的老婆粿粿（江瑋琳），事件引發演藝圈震撼。王子雖然發文道歉，不過仍然遭罵爆，近日與他有私交的綜藝大哥大吳宗憲也開直播怒轟王子「第三者裝深情。」如今粿粿兩年前在《綜藝大熱門》抱怨范姜彥豐太省錢的片段也被挖出，主持人吳宗憲甚至下了結論：「歹某（壞妻子）一世人（一輩子）。」現在看來格外諷刺。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 3 小時前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
繼寶佳狙擊中石化後 老牌銅板資產股中纖也爆5倍量攻漲停 3萬張排隊買
繼寶佳集團狙擊中工（1515）、中石化（1314）後，擁有龐大土地的老牌銅板資產股中纖（1718）今（6）日也爆量攻上漲停板6.94元，成交量不到一小時擁1.1萬張大量，較前一天只有2千餘張成長5倍之多，且有3.3萬張買單排隊等買。它是全台第二大地主農林（2913）大股東，今日大漲引市場側目。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
網紅稱手握「粿粿、王子猛料」炸裂大瓜公開了！網傻：我看了什麼
娛樂中心／綜合報導范姜彥豐與妻子粿粿的婚變風波持續延燒，IG網紅「玉米泉哥」今（5日）晚間照預告在10點5分拋出「粿粿相關爆料」。他事前甚至罕見貼出不自殺聲明，引發網友狂刷關注。稍早「玉米泉哥」曝光爆料內容，卻讓不少人看傻直呼「我到底看了什麼」。民視 ・ 14 小時前
台北中正區美食！平價版鼎泰豐？粒粒分明排骨蛋炒飯，鑊氣十足香氣逼人
走在南昌路上，這家「五草車中華食館」沒有張揚的招牌，卻意外地熱鬧；那天我們還沒到吃飯時間就過來，店裡竟已經客滿，幸運地只等了幾分鐘就有位子。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
林昶佐衝芬蘭4個月「身形大縮水」！驚人落差嚇爛網：太可怕
政治中心／綜合報導台灣知名「閃靈樂團」主唱林昶佐去年宣布不再爭取連任，直到今年5月獲得總統府特聘為駐芬蘭大使，再次獲得關注，甚至一度遭到藍白立委質疑其能力是否合適，對此林昶佐7月飛往芬蘭開始全心工作，至今已經4個月的他突發在個人經營臉書專頁PO出一張與芬蘭現議員的合影，兩人驚人的「海拔落差」讓不少網友看了瞪大眼：「變好小隻！」。民視 ・ 1 天前
全台戒備！鳳凰颱風生成倒數 下週北轉逼近「2地風雨搖滾區」
鳳凰颱風將生成！中央氣象署表示，位於關島海面的熱帶性低氣壓TD29預估最快今（5）日就會增強為今年第26號颱風鳳凰，目前朝西北西移動，下週一經過菲律賓北側陸地將有會明顯北轉，不排除侵襲台灣，下週二、三風雨影響最劇烈。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 22 小時前
荒唐黃明志／獨家！黃明志私下生活超繽紛！揪好友進行泰國黑暗行程 特愛消費第三性公關
黃明志在馬來西亞涉入護理女神命案，夾雜著毒品與情愛糾葛，但其實黃明志還有個愛情長跑15年的化妝師女友，但身邊的人都知道，黃明志另有其他「玩樂對象」，除了小模、網紅外，據悉他特別喜歡去泰國消費第三性的風俗業者。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 23 小時前
準鳳凰將挑戰強颱！專家曝「最新路徑」：侵台機率提高
今（5）日仍受東北季風影響，不過水氣逐漸減少，迎風面大台北及宜蘭地區雲多偶有短暫降雨。熱帶性低氣壓TD29預估今天生成，成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，不排除有機會增強為強颱，且接近台灣陸地的機會正逐漸提高。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
全員看好準鳳凰轉強颱！AI估「鬼轉北上」路徑圖曝 最快這天撲台
今年第25號颱風海鷗，今（5）日2時的中心位置在北緯11.2度，東經120.1度，以每小時21公里速度，向西北西進行。氣象粉專「觀氣象看天氣」也提醒，鳳凰颱風即將生成，且模式一致預測高強度發展「巔峰可達五級颶風等級，相當於台灣的強烈颱風以上標準」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
醫界王陽明三婚也撐不住？Alice刪光合照 社群徹底斷聯醫美圈傳「又離了」
據《鏡週刊》報導，有讀者爆料Alice自今年以來頻繁出國旅遊，造訪美國、沖繩、峇里島與上海等地，發文時更不乏「從今天開始的每一天都只會越來越好」、「向前走就會看到光」等字句，語氣間透露出獨自面對人生新篇章的氛圍。另外，自去年4月起，賴弘國的IG再無Alice身影。兩人...CTWANT ・ 1 天前
鳳凰颱風最新AI路徑出爐！下週逼近台灣 雨「下最多」地區曝光
輕颱「鳳凰」今（6日）凌晨2時的中心位置在北緯9.5度，東經142.0度，以每小時16公里速度，向西北進行。對此，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興引述最新歐洲系集模式、各AI模式預報資料指出，預估鳳凰颱風下週一通過菲律賓呂宋島，之後轉向台灣南部附近，3地區雨勢很明顯，其次是基隆北海岸、雙北山區，不過他也強調，變化還很大，需要持續觀察。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
普發現金登記開跑「一群人怕爆寧願跑郵局」 官方提醒4不原則
普發現金1萬元開跑了！身分證、居留證尾數「0、1」可搶先於今日登記，行政院提醒唯一官網「10000.gov.tw」，千萬別被詐騙集團得手。對此，有不少網友分享相關資訊，並感慨真的會怕，寧願ATM或是跑一趟郵局，就怕1萬元被其他人領走。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
神預言！命理師昔警告粿粿「會變成可怕的人」…時間點全命中
范姜彥豐日前怒控粿粿出軌王子（邱勝翊），當事雙方事後皆承認有踰矩行為，過往良好形象一夕之間全毀，風波持續延燒至今。有網友翻出女方5年前在節目中，曾被命理老師安格斯直指未來會變成「可怕的人」，如今也成了神預言。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
王子遭喜鵲娛樂切割！介入婚姻當小王 疑惹怒高層
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導王子（邱勝翊）近期遭范姜彥豐指控介入與粿粿間的婚姻，對此，王子也在第一時間坦承並道歉，昨（4）日深夜更二度發出聲明再...FTNN新聞網 ・ 1 天前