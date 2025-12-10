臺灣臨床試驗中心聯盟成立 國家隊正式啟動 邁向亞太臨床試驗樞紐
在全球臨床試驗快速成長、亞太競爭加劇之際，由臺北醫學大學及體系三家醫院（北醫 附設醫院、萬芳醫院、雙和醫院）與臺中榮民總醫院共同發起的「臺灣臨床試驗中心聯盟」 （Taiwan Alliance of Clinical Trial Centers, TACTC）於 12 月 8 日正式成立。衛生福利部石崇良部 長及相關官員亦親臨見證，象徵臺灣臨床試驗「國家隊」正式啟動。
TACTC 集結全臺 32 家醫療與研究機構，包括 23 家醫學中心、2 家準醫學中心、6 家區域教學醫院 及 1 所大學，凝聚跨院量能，在政府政策與資源支持下，全力強化臺灣臨床試驗的國際競爭力。成 立大會由臺北醫學大學校長吳麥斯、臺中榮民總醫院院長傅雲慶及所有聯盟會員代表共同出席。
聯盟籌備召集人吳麥斯指出，臨床試驗是在嚴格倫理與法規監管下驗證創新醫療安全性與有效性的 程序，「不是把病人當白老鼠，而是為明天的醫療做今天的準備」。能否執行高品質的多國多中心臨 床試驗，是衡量國家醫療水準與法規成熟度的重要指標。然而目前臺灣每年僅約 300–400 件臨床試 驗，顯著落後於鄰近的韓國與澳洲每年超過 1,000 件的表現。疫情後全球臨床試驗持續擴張，日本 與新加坡亦持續維持兩位數成長，唯臺灣「實力不輸人、案件數卻追不上人」，關鍵原因在於制度與 流程效率的限制，無法同步跟上。
先前衛生福利部邀集國內八家卓越臨床試驗中心赴新加坡、澳洲觀摩。聯盟籌備共同召集人傅雲慶 表示，透過實地訪查發現臺灣最大瓶頸並非醫療能力不足，而是多中心流程缺乏整合，包括多中心 倫理審查（IRB）耗時過長、各院合約格式不一致等，皆使國際藥廠在臺啟動試驗的成本與時間提 高。反觀澳洲，透過 National Mutual Acceptance (NMA) Scheme，全國對醫療機構的人體研究 採「單一審查、全國互認」制度，無需逐院重複審查；同時亦使用全國性臨床試驗公版合約，使溝 通與簽署流程大幅簡化。這些制度設計讓多中心試驗得以迅速啟動，成為吸引國際新藥試驗的重要 關鍵。韓國也採行類似作法，得以快速地完成開案與收案。
「我們缺的不是實力，而是把力量連結整合的機制。」在此背景下，TACTC 成立後將優先推動六大 任務，包括統一人體試驗 IRB 審查文件並強化 Central IRB 機制、制定臨床試驗合約標準範本、建 置計畫主持人與主治醫師資料庫、打造全國性受試者招募平台、共同培育臨床試驗專業人才，以及 促進亞太策略聯盟與國際多中心合作。其中，國家級臨床試驗人才訓練將採常態化課程，提供研究 護理師、臨床試驗協調師、試驗藥師及試驗主持人等角色符合國際規範的訓練與認證。
臨床試驗對醫院與醫師而言，不僅能讓醫療團隊掌握最新治療趨勢，也能引入研究資源、發展跨專 業團隊並提升國際能見度，吸引更多國際藥廠與本土生技公司合作，提升整體競爭力；對病人與國 人而言，系統性導入臨床試驗，則能縮短與國際創新醫療之間的時間差，並透過透明可靠的受試者 資訊平台提升民眾對臨床試驗的理解與信任，消除「當白老鼠」的誤解。傅雲慶指出，「如果能在臺
灣就參與國際試驗，病人可以更早接觸尚未上市的潛力新藥，未來藥證審查也握有本土數據，審查 速度與精準度都會提升。」
展望未來，TACTC 將於明年上半年選定一項多國多中心第三期臨床試驗作為示範個案，驗證整合
IRB 文件、標準化合約、跨院收案與人才培育的實際成效，後續並將擴展至第二期與第一期試驗。 吳麥斯強調，只要臺灣能以更快的速度開案與收案，在兼具品質與效率下完成臨床試驗，「我們不只 可以追上韓國與澳洲，更能與亞太國家合作共同打造臨床試驗大聯盟，讓國際藥廠在新藥開發時， 第一時間就想到臺灣」。臺灣醫療實力早已達到世界級，只要制度更整合、流程更順暢，成為亞太臨 床試驗樞紐指日可待。
圖/衛生福利部石崇良部長強調，新藥研發講求速度，透過聯盟推動審查標準化，打造試驗至健保的「一條龍服務」。此舉除加速產業收案，更讓民眾優先受惠於創新藥物，創造多贏局面。(臺灣臨床試驗中心聯盟籌備處提供)
圖/臺北醫學大學吳麥斯校長強調「速度就是競爭力」，聯盟將落實「標準、簡單、創新」化及公版合約，透過結合全臺力量，以驚豔國際的速度與品質，讓民眾率先獲得未來的醫療治療。(臺灣臨床試驗中心聯盟籌備處提供)
圖/臺中榮⺠總醫院傅雲慶院長強調，高品質臨床試驗是國際發展關鍵，期許透過跨院流程協作與資源共享，將臺灣從試驗承接國轉型為主導國。(臺灣臨床試驗中心聯盟籌備處提供)
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為臺灣臨床試驗中心聯盟成立 國家隊正式啟動 邁向亞太臨床試驗樞紐
其他人也在看
醫師點名「5大ＮＧ隔夜食物」 銀耳湯最雷！一不小心恐致命
秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維提醒民眾，部分食物即使放進冰箱保存，隔夜食用仍可能危害健康。他特別點名銀耳湯隔夜後不僅營養大幅流失，更可能產生「米酵菌酸」這種致命毒素，提醒民眾務必注意食品安全，避免因省錢而讓健康付出代價。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 6
詹惟中現身預言「今年有2災」！再示警「有事情發生」：救更多人
娛樂中心／巫旻璇報導命理師詹惟中日前以「尖嘴猴腮」貼文被指影射日本首相高市早苗，引發輿論大反彈，他雖火速道歉、刪文，但怒火仍未平息，連帶影響女兒在日本經營的民宿被抵制。詹惟中昨(9日)再度露面拍片，談及面對外界批評的心情，強調「不在乎網路謾罵，只在乎還能救多少人」，更提醒粉絲明年要注意2災。民視健康長照網 ・ 2 小時前 ・ 90
張泰山愛子錄取甲子園名校！踏上旅日追夢之路
中華職棒傳奇「森林王子」張泰山今宣布，兒子張可洛正式收到日本甲子園名校沖繩興南高校的錄取通知，即將展開三年高中棒球與學業生活，消息引發球迷熱烈祝賀。張泰山透露，兒子為此準備超過一年，始終不敢鬆懈。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 9
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 11
震撼！王世堅今喊「將立委當政治生涯最終站」 力挺這幾人選市長
即時中心／高睿鴻報導面對即將到來的明（2026）年縣市長選舉，民進黨已積極展開布局，尤其艱困選區台北市，誰能挑戰人氣極高、還握有執政優勢的現任市長蔣萬安，無論黨內或外界均有熱烈討論。而根據媒體《TVBS》調查，高人氣北市綠委王世堅，似乎仍是綠營最有挑戰力的人選，民調支持率遠優於其他黨內潛在人選，如吳怡農、沈伯洋、鄭麗君、林右昌等人。但他今（10）天受訪時再次強調，沒意願選市長，且一直將立委當成個人政治生涯最終站。民視 ・ 3 小時前 ・ 84
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
不是甜食！營養師曝「1習慣」恐罹糖尿病：很多人都中
糖尿病是國人常見的病因之一。營養師夏子雯分享，有兩名年輕的女病患，抽血數值都很正常，空腹血糖和糖化血色素都在正常範圍，但胰島素阻抗數值都偏高，一問之下才知道，她們都有睡眠品質不佳的問題。對此，夏子雯表示，胰島素阻抗和睡眠品質不佳之間存在著密切的雙向關係。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 7
是送分題還是送命題？「這檔」大量漲停後慘爆39萬殺量…股價慘挫半根 旺宏、力積電跟著崩
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（10）日台股加權指數收28,400.73點，漲218.13點，漲幅0.77%，觀察今日盤後個股成交量前五名，華邦電（2344）因近日股價...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 3
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 351
台中核心富人區冷掉？七期豪宅「十年房價空笑夢」平盤微跌：3大關鍵因素揭密｜豪宅報報
近年台中房市強勢走揚，西屯房價一路上攻，但被視為豪宅核心的七期市政特區卻呈現截然不同的走勢，根據實價登錄，七期市政特區豪宅近10年房價微跌0.9%，在高總價門檻、限貸政策與大坪數供給等因素交織下，陷入高檔盤整，市場反應明顯保守。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 10 小時前 ・ 12
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？EBC東森新聞 ・ 5 小時前 ・ 4
小薰爆拖欠牙醫14萬！「鄭人碩也被捲入」經紀人3點聲明回應
小薰爆拖欠牙醫14萬！「鄭人碩也被捲入」經紀人3點聲明回應EBC東森娛樂 ・ 7 小時前 ・ 9
黃勇傳轉戰中國城市棒球聯賽 盼把握重返球場機會
（中央社記者陳容琛台北10日電）前中職統一獅內野手黃勇傳確定將前往中國城市棒球聯賽，預計將身披福州海俠戰袍，他今天透過經紀團隊表示，感謝球團給予機會，將繼續努力把握。中央社 ・ 5 小時前 ・ 9
藍莓洗錯等於吃毒？ 醫示警「泡水洗」讓農藥滲入果肉
藍莓富含花青素等營養成分，具有多項健康功效，但清洗方式若不正確，可能導致農藥滲入果肉。劉博仁醫師提醒，藍莓不需浸泡清洗，也不應添加鹽、醋或小蘇打，最佳清洗方式是以清水沖洗並輕輕搓揉。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
超狂！青森7.5強震「豁命保護電視機」 日網：謝謝妳台灣
即時中心／陳治甬、林耿郁報導我國民眾瘋日旅不是新聞，最愛在東北地區過夜的海外旅客就是台灣人。昨（8）晚7.5強烈地震當下，就有我國民眾拍下在旅館中奮力攙扶電視的畫面。沒想到影片在日本SNS引發巨大回響，不少網友留言「台湾、ありがとう」致謝。民視 ・ 1 天前 ・ 271
5類隔夜菜千萬別吃！蔬菜、海鮮都中鏢 醫：這款甜湯恐致命
隔夜菜吃多了恐傷身！醫師提醒，常吃隔夜菜可能會讓腸胃及健康付出代價，其中銀耳湯及木耳類是最容易被低估的隔夜食物，隔夜的銀耳湯不僅營養流失，還可能產生「米酵菌酸」這種致命毒素，雖然機率不高，但一旦中毒就非常嚴重。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1
恭喜陳晨威、啾啾登記結婚了！才宣布求婚成功 甜吻畫面曝光
中職「樂天桃猿」球星陳晨威昨日宣布向「中信兄弟」啦啦隊女神啾啾（Julia，林尹樂）求婚成功，今（10）日便前往戶政事務所登記結婚，進度飛快。雙方親友到場見證幸福時刻，更公開兩人親吻畫面，甜蜜氛圍滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 30
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 5
千萬別水洗生肉！醫示警：水柱助「1細菌」噴發 恐引發敗血症
許多人煮肉前習慣把生雞肉或豬肉拿到水龍頭下沖洗，希望把肉洗得「更乾淨」，但這其實暗藏風險。兒科醫師傑登指出，水柱一沖，反而會把附著在肉表面的沙門氏菌，變成細小的水霧四處噴散，最遠甚至能飛到九十公分外，讓整個廚房在不知不覺中成為細菌的擴散中心。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 72