臺灣臨床試驗中心聯盟成立 邁向亞太臨床試驗樞紐

臺灣臨床試驗中心聯盟成立 邁向亞太臨床試驗樞紐

在全球臨床試驗快速成長、亞太競爭加劇之際，由臺北醫學大學及體系三家醫院，北醫附設醫院、萬芳醫院、雙和醫院，與臺中榮民總醫院共同發起的「臺灣臨床試驗中心」在今天(8日)正式成立，衛生福利部部長石崇良親臨見證，象徵臺灣臨床試驗「國家隊」正式成立。

臺灣臨床試驗中心集結32家醫療與研究機構，包含23家醫學中心、2家準醫學中心、6家區域教學醫院及1所大學，衛生福利部部長石崇良表示，透過聯盟加快收案速度，對產業發展、病人、國內學術都是共贏，特別感謝大家願意一起來加入，希望這只是個起步，很快的把聯盟往前推動，成為臺灣在生技醫藥或是臨床試驗發展上的新里程碑。

廣告 廣告

聯盟籌備召集人吳麥斯指出，目前臺灣每年僅約300至400件臨床試驗，顯著落後於鄰近的韓國與澳洲每年超過1,000件的表現。疫情後全球臨床試驗持續擴張，日本與新加坡亦持續維持兩位數成長，唯臺灣「實力不輸人、案件數卻追不上人」，關鍵原因在於制度與流程效率的限制，無法同步跟上。因為臺灣不是很大，因此要把大家統整起來變成一個團隊。

臨床試驗對醫院與醫師而言，不僅能讓醫療團隊掌握最新治療趨勢，也能引入研究資源、發展跨專業團隊並提升國際能見度，吸引更多國際藥廠與本土生技公司合作，提升臺灣整體競爭力。