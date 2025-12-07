臺灣舞蹈記憶地圖啟動 承繼珍貴聲音與能量
記者黃朝琴／臺北報導
文化部、衛武營攜手共推「臺灣舞蹈記憶地圖」計畫今（7）日宣告啟動，為期4年計畫，將從「舞蹈家口述歷史研究」、「人才培育與作品轉譯」、「線上及實體成果展示」、「大眾推廣與舞蹈欣賞」等4大面向，讓臺灣過往那些流動於身體、散落於地方的珍貴記憶，獲得永久的座標與圖譜。
文化部次長李靜慧表示，文化部「重建臺灣藝術史」計畫推動至今，今年邁入2.0階段並正式納入「舞蹈」，希望梳理舞蹈本身與土地、歷史的脈絡，整理過去的貢獻，期盼未來的發展能承繼這些珍貴的聲音與能量。
李靜慧提到，感謝學界前輩長期的珍貴紀錄，以及衛武營勇於承擔重任，並串聯地方舞蹈班與舞者夥伴。舞蹈不只是文獻與影像，更是「身體的記憶」，正如她求學時在中山女中體驗過的筷子舞，那份愉快的感受至今仍記憶猶新，希望藉此計畫完整建構臺灣舞蹈史，將其銘刻為臺灣文化記憶中不可或缺的重要篇章。
衛武營藝術總監簡文彬表示，「臺灣舞蹈記憶地圖」計畫是深具文化意義的重大工程，不僅回應時代對臺灣舞蹈歷史保存，與文化認同的呼喚，更是衛武營深化臺灣表演藝術在地連結的具體實踐。
簡文彬指出，衛武營邀請眾多舞蹈界前輩、學者以及當今舞壇傑出藝術家與大眾，集結專業力量與全民視角，共同肩負建構與推廣臺灣舞蹈史的大任。未來4年，將在文建會時期的「臺灣大百科舞蹈類詞條」、國藝會「臺灣當代舞蹈年表」，還有臺灣舞蹈研究學會等中央與地方機構，以至於民間團體的研究與發表的基礎上，繼續進行臺灣舞蹈家的口述歷史還有主題式研究，並將成果延伸為人才培育和推廣活動，活化臺灣舞蹈歷史，讓舞蹈的故事還有知識可以普及所有人。
文化部表示，首要核心聚焦「舞蹈家口述歷史研究」，舞蹈的歷史不僅存於文字記錄，更棲居於舞者的肢體與記憶之中。透過向全臺的舞蹈研究者徵求「獨立研究案」投件，邀請歷史研究者訪談對臺灣舞蹈發展具有卓越貢獻的人物，並搜集現有資料，多線並行地建構臺灣舞蹈史，以珍貴的訪談資料作為拼圖，為後世留下無法取代的基礎文獻，進而奠定屬於臺灣舞蹈的文化自信與集體認同。
衛武營也將啟動「人才培育與作品轉譯」的準備工作，以確保舞蹈記憶能持續流動，成為當代藝術創作的活水。明年將公開招募駐地高雄的專業舞者，以定期團體訓練課程、舞蹈大師班等訓練，準備未來舞蹈巨擘的創作回應、作品復刻或技巧延伸。未來也將展開臺灣舞蹈歷史人物創作徵件，承先啟後編織出具備時代精神的舞蹈作品。
產出之研究成果預計藉由「線上及實體成果展示」，讓記憶走出檔案室，貼近大眾生活。舞蹈家之口述歷史研究案預計在2026下半年釋出成果，主題式的呈現於線上展覽空間，讓臺灣的舞蹈故事能夠跨越地理限制，被全世界看見。也將在衛武營公共空間推出實體的舞蹈歷史展覽，透過精心規劃的展覽呈現，無論是資深舞迷，或是初次接觸藝術的群眾，都能輕易探索由無數身體與時間共同繪製而成的記憶地圖，認識這片土地的舞蹈記憶故事。
「臺灣舞蹈記憶地圖」計畫不僅是舞蹈專業工作者關注的一項研究，更是一場席捲全臺的藝術共感運動。透過「跳過舞的人，集合！」全民舞蹈照片徵件計畫，將號召全民以「一文一圖」的形式，寫下自己與舞蹈相遇、相伴的故事，無論是路口撞見的激情四射街舞Battle，還是小時候與舞蹈的第一接觸，甚至為了強身健體呼朋引伴一起參加的晨舞，都將成為拼湊完整臺灣舞蹈地圖的關鍵元素。期盼透過展覽、徵件與多樣化的活動，推廣全民對舞蹈的欣賞、參與及認同。
即起開放「獨立研究案」徵件及「跳過舞的人，集合！」全民舞蹈照片徵件計畫。更多「臺灣舞蹈記憶地圖」計畫，請至衛武營官網（www.npac-weiwuying.org）查詢。
