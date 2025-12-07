「臺灣舞蹈記憶地圖」 今(七)日宣告啟動
舞蹈藝術在臺灣社會中扮演著核心且不可或缺的角色，它不僅是文化傳承與身分認同的動態載體，更是連結過去、展現當代、迎向未來的關鍵文化力量；臺灣舞蹈能發展出今日如此多元豐富的面貌，無疑是數代舞者與文化工作者傾注心力、努力不懈的成果。衛武營國家藝術文化中心承繼這份深切的歷史關懷與文化託付，並體認到過去史料建構的片段與侷限，因此在文化部支持下，推動為期四年的「臺灣舞蹈記憶地圖」計畫，今（七）日由文化部政務次長李靜慧以及衛武營藝術總監簡文彬攜手進行啟動儀式，與在場超過百位在不同年代為臺灣舞蹈奉獻的專家、學者，連同關注舞蹈的來賓共同見證下，正式宣告計畫啟動。(見圖)
主辦單位今(七)日說明，今日座談會上聚集了全臺各地舞蹈相關產業人士，包括陳雅萍、趙玉玲、盧健英、陳品秀、田國平（貧窮男）、戴君安、趙郁玲等多位研究者、評論人及舞蹈相關領域專家，從專業視角共同探討，舞蹈歷史研究現況與相關議題。
文化部次長李靜慧表示，文化部「重建臺灣藝術史」計畫推動至今，今年邁入二.○階段並正式納入「舞蹈」，我們致力於梳理舞蹈本身與土地、歷史的脈絡，整理過去的貢獻，期盼未來的發展能承繼這些珍貴的聲音與能量；感謝學界前輩長期的珍貴紀錄，以及衛武營勇於承擔重任，並串聯地方舞蹈班與舞者夥伴。舞蹈不只是文獻與影像，更是「身體的記憶」，正如我求學時在中山女中體驗過的筷子舞，那份愉快的感受至今仍記憶猶新。我們期望藉此計畫完整建構臺灣舞蹈史，將其銘刻為臺灣文化記憶中不可或缺的重要篇章。
衛武營藝術總監簡文彬指出，「臺灣舞蹈記憶地圖」計畫是深具文化意義的重大工程，不僅回應時代對臺灣舞蹈歷史保存，與文化認同的呼喚，更是衛武營深化臺灣表演藝術在地連結的具體實踐；衛武營邀請眾多舞蹈界前輩、學者以及當今舞壇傑出藝術家與大眾，集結專業力量與全民視角，共同肩負起建構與推廣臺灣舞蹈史的重責大任。未來四年，我們將在文建會時期的「台灣大百科舞蹈類詞條」、國藝會「臺灣當代舞蹈年表」，還有臺灣舞蹈研究學會等中央與地方機構，以至於民間團體的研究與發表的基礎上，繼續進行臺灣舞蹈家的口述歷史還有主題式研究。並將成果延伸為人才培育和推廣活動，活化臺灣舞蹈歷史，讓舞蹈的故事還有知識可以普及所有人。
「臺灣舞蹈記憶地圖」計畫將從「舞蹈家口述歷史研究」、「人才培育與作品轉譯」、「線上及實體成果展示」、「大眾推廣與舞蹈欣賞」等四大面向，讓臺灣過往那些流動於身體、散落於地方的珍貴記憶，獲得永久的座標與圖譜；首要核心聚焦「舞蹈家口述歷史研究」，舞蹈的歷史不僅存於文字記錄，更棲居於舞者的肢體與記憶之中。透過向全臺的舞蹈研究者徵求「獨立研究案」投件，邀請歷史研究者訪談對臺灣舞蹈發展具有卓越貢獻的人物，並搜集現有資料，多線並行地建構臺灣舞蹈史，以珍貴的訪談資料作為拼圖，為後世留下無法取代的基礎文獻，進而奠定屬於臺灣舞蹈的文化自信與集體認同。
衛武營也將啟動「人才培育與作品轉譯」的準備工作，以確保舞蹈記憶能持續流動，成為當代藝術創作的活水；明年將公開招募駐地高雄的專業舞者，以定期團體訓練課程、舞蹈大師班等訓練，準備未來舞蹈巨擘的創作回應、作品復刻或技巧延伸。未來也將展開臺灣舞蹈歷史人物創作徵件，承先啟後編織出具備時代精神的舞蹈作品。產出之研究成果預計藉由「線上及實體成果展示」，讓記憶走出檔案室，貼近大眾生活。
舞蹈家之口述歷史研究案預計在二○二六下半年釋出成果，主題式的呈現於線上展覽空間，讓臺灣的舞蹈故事能夠跨越地理限制，被全世界看見，也將在衛武營公共空間推出實體的舞蹈歷史展覽，透過精心規劃的展覽呈現，無論是資深舞迷，或是初次接觸藝術的群眾，都能輕易探索由無數身體與時間共同繪製而成的記憶地圖，認識這片土地的舞蹈記憶故事。
「臺灣舞蹈記憶地圖」計畫不僅是舞蹈專業工作者關注的一項研究，更是一場席捲全臺的藝術共感運動，透過「跳過舞的人，集合！」全民舞蹈照片徵件計畫，將號召全民以「一文一圖」的形式，寫下自己與舞蹈相遇、相伴的故事，無論是路口撞見的激情四射街舞Battle，還是小時候與舞蹈的第一接觸，甚至為了強身健體呼朋引伴一起參加的晨舞，都將成為拼湊完整臺灣舞蹈地圖的關鍵元素。期盼透過展覽、徵件與多樣化的活動，推廣全民對舞蹈的欣賞、參與及認同。
自即日起開放「獨立研究案」徵件及「跳過舞的人，集合！」全民舞蹈照片徵件計畫。更多「臺灣舞蹈記憶地圖」計畫訊息，請至衛武營官網（www.npac-weiwuying.org）查詢。
