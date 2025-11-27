臺灣花卉推介會 打造育種研發、生活美學亮點

記者古可絜／臺北報導

國內花卉界年度盛事「2025臺灣花卉推介會」昨起至30日在臺北花博公園爭艷館登場，今年以「花之未來—從育種到生活的無限可能」為主題，展出超過1500餘種花卉品種，包括各式切花、盆花、蘭花等年度新品，展現國產花卉最新育種亮點與生活美學應用，同時為育種者、種苗商及貿易商打造專業交流平臺。

展出逾1500品種 促產業鏈交流

臺灣花卉推介會昨日開放花卉相關業者參觀，昨起至30日全面免費開放，邀請民眾入場共享花卉盛事。為提升國產花卉新品種的能見度、促進產業鏈交流，推介會近年已從最初的品種展示，擴展至以「生活×育種×應用」為核心的全方位展覽，成功協助新品種上市、帶動產業商機，向國人展示國產育種成果與在地花卉文化。

廣告 廣告

今年活動打造「未來花想曲」、「花的誕生」、「花生活提案所」、「花聚產業館」、「花開講堂」與「動手花樂園」等6大展區。最受矚目「花的誕生」展區為引領花卉時尚流行的重要展區，其中「年度新品種區」，集結最具潛力育成品種，共計展示9大花種、13個新品種，包括火鶴花、石竹、水晶花、彩葉芋、聖誕紅等，展出單位橫跨農業部場試所、學研機構及民間育種家，透過實體展示、影像與故事展示，一窺新品種從雜交、篩選、穩定化到量產的育種歷程，看見臺灣花卉強大的研發能量。

臺灣花卉推介會活動昨起全面免費開放，邀請民眾入場共享花卉盛事。（記者古可絜攝）

「年度新品種區」集結最具潛力育成品種，共計展示9大花種、13個新品種。（記者古可絜攝）